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Россия ввергла США в "стратегический ад": Американский аналитик рассказал о "мести Путина"

23 марта 2020, 20:35  •  52 • Политика
Американский аналитик Луонго рассказал, как Россия ввергла США в "стратегический ад". По словам эксперта, Путин выбрал идеальное время для удара по экономике Соединённых Штатов.
Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США и ввергнуть Вашингтон в "стратегический ад". Такое мнение высказал американский политический и экономический аналитик Том Луонго в своей статье для издания Strategic Culture Foundation.
Эксперт напоминает, что президент России Владимир Путин ранее неоднократно предупреждал западных лидеров о том, что эпоха однополярного мира закончилась, и что США более не являются мировым гегемоном. Также российский лидер призывал отказаться от воинственной политики на Ближнем Востоке, иначе гигантский госдолг разорвёт американскую экономику.
Теперь же, по мнению Тома Луонго, Москва устроила Вашингтону "стратегический ад", нанеся удар в момент, когда экономика США ослаблена из-за коронавируса и столкнулась с неприятными последствиями выхода России из сделки ОПЕК+. Эксперт считает, что нынешняя ситуация грозит Соединённым Штатам чудовищным кризисом, выбраться из которого будет очень непросто.
В то же время сама Россия, отмечает Том Луонго, находится в уникальном положении. Она может позволить себе снизить расходы многих людей, "перенося шок на глобальную систему с её сбережениями". Эксперт подчёркивает, что таким образом Путин наглядно демонстрирует, что российские нефть и газ - это не "дойные коровы", а часть экономической стратегии России.
"Это как если кто-то ведёт игру, где в первой части его стратегия кажется понятной, затем он неожиданно полностью её меняет, извлекая выгоду из невнимательности своих противников", - цитирует РИА ФАН слова Тома Луонго.
Напомним, что речь идёт о срыве сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти. После этого Саудовская Аравия объявила о резком увеличении добычи чёрного золота, что отразилось на мировых ценах на энергоноситель. Одновременно с этим эпидемия коронавируса нанесла сильный удар по мировым рынкам.
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