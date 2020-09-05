Россия ввела санкции против Порошенко и еще нескольких украинцев

Москва, 4 сентября. Правительство Российской Федерации расширило список лиц, против которых вводятся специальные экономические меры. В нем также оказался бывший президент Украины, бизнесмен Петр Порошенко. Соответствующее постановление было опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

«Дополнить пунктом 398 следующего содержания: Порошенко Петр Алексеевич, дата рождения 1965 г., место рождения — город Болгар, Одесская область, Украинская ССР, СССР», — говорится в документе.

В списке также указаны другие граждане Украины. Например, певец и экс-лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив и депутат Верховной рады Украины Кира Рудик. Всего в списке значится 41 человек.

Согласно постановлению правительства РФ, ограничения предусматривают блокировку денег на счетах на территории России, а также запрет на вывоз капитала за пределы страны. Стоит отметить, что данное решение Москвы стало зеркальным ответом на действия Украины, которая после вхождения Крыма в состав России стала постоянно расширять экономические ограничения.

Ранее все недвижимое имущество и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» были арестованы судом в рамках дела о хищении средств в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко. Уточняется, что политик владел заводом с 1995 и до 2018 года. Предприятие значительно увеличило свой оборот после того, как украинские власти разрешили заводу экспортировать товары военного назначения. Юристы считают, что Порошенко мог «отмывать» деньги через данное предприятие.