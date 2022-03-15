Россия ввела санкции против Джо Байдена. Официально

В МИД России сообщили о введении персональных санкций в отношении президента США Джо Байдена.

Министерство иностранных дел России сообщило о введении персональных санкций в отношении представителей руководства США, а также лиц, связанных с американской администрацией.

В том числе персональные санкции были введены в отношении президента США Джо Байдена. Также под ограничения попали госсекретарь США Энтони Блинкен или, например, министр обороны США Ллойд Остин.

Полный перечень санкций и заявление МИД России доступны в посте министерства чуть ниже.