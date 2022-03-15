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Россия ввела санкции против Джо Байдена. Официально
15 марта 2022, 17:55 • 205 • Политика
В МИД России сообщили о введении персональных санкций в отношении президента США Джо Байдена.
Министерство иностранных дел России сообщило о введении персональных санкций в отношении представителей руководства США, а также лиц, связанных с американской администрацией.
В том числе персональные санкции были введены в отношении президента США Джо Байдена. Также под ограничения попали госсекретарь США Энтони Блинкен или, например, министр обороны США Ллойд Остин.
Полный перечень санкций и заявление МИД России доступны в посте министерства чуть ниже.
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