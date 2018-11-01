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Россия ввела против Украины обещанные контрсанкции

01 ноября 2018, 23:09  •  28 • В России

Россия долго запрягала, терпела враждебные речи и действия со стороны Украины и наконец ответила. Правительство РФ по указу президента ввело контрсанкции в отношении 322 граждан Украины и 68 компаний этой страны. Жест показательный и достаточно жесткий. Даже номер постановления о введении этих санкций носит (в «Белом доме» «КП» сказали, что просто так совпало) символический круглый номер «№ 1300». И называется: «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ».

То есть подчеркивается - не мы начали.

Какие же именно меры к этим лицам и компаниям Украины применила Россия? Для них предусмотрены «блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории России». Первоначально в процессе подготовки документа говорилось еще и о запрете поставок товаров и услуг на российский рынок, но эта мера исчезла. Да и пусть поставляют, ведь выручку все равно не смогут получить.

Ведь санкции касаются не только конкретных лиц и компаний, но и, как сказано в постановлении № 1300, «контролируемых ими организаций».

Кто попал под ограничения

Вот лишь наиболее одиозные персоны из санкционного списка, чьи активы в РФ заблокируют:

АВАКОВ Арсен - глава МВД Украины, один из организаторов вои ны в Донбассе, возглавляет репрессивныи аппарат нынешнего режима.

ВЯТРОВИЧ Владимир - директор Украинского института национальнои памяти, обосновывает русофобство с «научнои » точки зрения.

ГЕРАЩЕНКО Антон - советник главы МВД, организатор и идеолог саи та «Миротворец», на котором выкладывают личные данные противников киевского режима.

ГРИЦАК Василии - глава СБУ, ставшеи службои террора населения при нынешнем режиме.

ДЖЕМИЛЕВ Мустафа - депутат Верховнои рады, председатель запрещенного в России решением суда меджлиса крымско-татарского народа.

КОРЧИНСКИИ Дмитрии - глава запрещеннои в РФ националистическои партии «Братство», экс-глава военного крыла запрещеннои в РФ УНА-УНСО.

ЛУЦЕНКО Юрии - генпрокурор Украины, с чьеи санкции тысячи противников киевского режима находятся в СИЗО.

ЛЯШКО Олег - активист маи дана, депутат Верховнои рады, лидер радикальнои партии, известен издевательствами над оппонентами.

ПАРУБИЙ Андреи - спикер Верховнои рады, был комендантом маи дана, один из организаторов антироссии скои политики Украины и, вероятно, сожжения в Одессе активистов антимаи дана.

ПИНЧУК Виктор - украинскии олигарх, зять экс-президента Украины Леонида Кучмы, сторонник возвращения Крыма Украине.

ПОЛТОРАК Степан - министр обороны Украины, обвиняемыи в РФ по уголовному делу по статьям 356, 357 УК РФ - «применение запрещенных средств ведения вои ны» и «геноцид».

ПОРОШЕНКО Алексеи - депутат Верховнои рады, старшии сын президента Украины Петра Порошенко, владеющии рядом переписанных на него активов папы.

ТИМОШЕНКО Юлия - депутат Верховнои рады, глава партии «Батькивщина», известна желанием расстрелять русских на Украине «атомным оружием».

ТУРЧИНОВ Александр - глава СНБО Украины, экс-врио президента Украины, инициатор вои ны в Донбассе, объявившии АТО, носит прозвище Кровавыи пастор.

ТЯГНИБОК Олег - глава радикальнои националистическои партии «Свобода», признаннои многими политиками Европы неонацистскои и запрещеннои решением Верховного Совета Крыма в марте 2014 г.

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ФАРИОН Ирина - экс-депутат Верховнои рады, прославилась животными русофобскими заявлениями за гранью психического здоровья разума.

ШУХЕВИЧ Юрий Богдан - депутат Верховнои рады, экс-глава запрещеннои в РФ УНА-УНСО, сын известного коллаборанта, офицера немецкои разведки, главнокомандующего запрещеннои в России УПА Романа Шухевича.

ЯРОШ Дмитрии - депутат Верховнои рады, экс-глава запрещеннои в РФ радикальнои националистическои организации «Тризуб имени Бандеры», экс-лидер запрещенного в РФ «Правого сектора».

ЯЦЕНЮК Арсений - экс-премьер Украины, лидер партии «Народныи фронт», один из организаторов маи дана и антироссии скои политики Киева.

СПРАВКА «КП»

Напомним, в украинских санкционных списках находятся 1748 физических и 756 юридических лиц РФ.

Так что пока введенные Москвой санкции выглядят скорее предупреждением. И могут быть в любой момент расширены.

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Заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин прокомментировал «КП» санкционный список России против Украины, опубликованный 1 ноября на сайте правительства РФ (подробности)

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