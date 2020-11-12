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Россия ввела против ЕС ответные санкции по Навальному - Лавров

12 ноября 2020, 15:45  •  177 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ограничения коснулись руководителей других стран
Кремль уже принял ответные ограничения в отношении Евросоюза за санкции по Алексею Навальному. Соответствующее заявление сделал сегодня, 12 ноября, глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции.
Министр уточнил, что в скором времени Москва уведомит своих партнеров о принятых мерах. Ответные действия российской стороны затронут в том числе и руководство Германии и Франции, так как введенные Евросоюзом ограничения были направлены против представителей администрации президента России Владимира Путина.
Также глава внешнеполитического ведомства РФ добавил, что у Москвы имеются основания для предположения о том, что отравление Алексея Навального могло произойти в Германии или во время его транспортировки в немецкую клинику.
По словам министра, поведение Берлина вокруг ситуации с Навальным недопустимо. Москва имеет к ФРГ ряд вопрос по инциденту с российским оппозиционером. Действия немецкой стороны не соответствуют международным нормам.
Министр также отметил, что Берлин решил взять на себя лидерство в обострении отношений с Россией. Такие действия вызывают опасения в Москве, где понимают роль Германии в Евросоюзе.
Ранее глава российского МИД заявил, что Запад пытается оправдать собственные неудачи на политическом поле с помощью антироссийских санкций. Евросоюз и Соединенные Штаты совершают довольно много ошибок во внешней политике, вымещая злость на Москве.

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