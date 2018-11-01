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Россия ввела ответные санкции в отношении Украины

01 ноября 2018, 11:54  •  259 • Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о введении ответных санкций в отношении Украины.
Россия ввела контрмеры против 322 граждан Украины и 68 компаний. Указ подписал Дмитрий Медведев.
Ранее Киев объявил о новых ограничениях в отношении нашей страны.

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