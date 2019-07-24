Россия «вторглась» или Корея «хулиганила»? Что случилось в небе над Японским морем • 56 • Аналитика









Российско-китайский воздушный патруль напугал Южную Корею и Японию

Все началось с того, что 23 июля самолеты Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Китая впервые провели совместное патрулирование воздушного пространства. Россия была представлена двумя бомбардировщиками Ту-95МС, Китай – двумя «Хун-6К» (это модифицированный советский Ту-16).



Организация совместного патрулирования была предпринята Россией и Китаем с целью наладить сотрудничество двух государств по обеспечению безопасности и защите национальных интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В последний раз совместные действия наших ВВС с китайцами осуществлялись в далекие 1950-е годы, когда Советский Союз и Китай еще были ближайшими союзниками, «братьями по оружию» в Корейской войне. Затем отношения между СССР и КНР ухудшились и на протяжении 1960-х – 1990-х гг. речь о военном сотрудничестве двух государств не шла.



Даже после того, как отношения двух государств нормализовались, российские вооруженные силы проводили совместные учения с Народно-освободительной армией Китая, но о патрулировании силами сразу и российской, и китайской военной авиации речь не шла.



Естественно, что совместные действия российских и китайских самолетов в небе над Японским морем вызвали очень резкую реакцию со стороны соседних стран – Республики Корея и Японии. Первыми отреагировали южнокорейцы. когда два бомбардировщика Ту-95МС выполняли плановый полет над водами Японского моря, считающимися нейтральными, в небе над островами Токто (Такэсима) появились два истребителя F-16 ВВС Республики Корея, которые совершили маневры и отстреляли тепловые ловушки в сторону российских самолетов. Тем самым, как сочли позже в Министерстве обороны России, была создана угроза безопасности российских стратегических ракетоносцев.







Но на демарше своих истребителей южнокорейцы не успокоились. Сеул обвинил Россию в нарушении своего воздушного пространства. Официальный решительный протест был выражен в Министерстве иностранных дел Республики Корея послу Российской Федерации Максиму Волкову и послу Китая Цю Гохуну. В МИД Южной Кореи потребовали не допускать подобных действий со стороны России и Китая в будущем.



Вслед за Южной Кореей «напряглась» и Япония. Отметим, что если в Сеуле считают острова Токто своей территорией, то в Токио убеждены – острова по праву являются японскими. Поэтому и японские власти сочли необходимым выразить России и Китаю свое возмущение полетами российских и китайских самолетов, одновременно указав и Южной Корее на «истинную» принадлежность островов.



Япония должна принимать меры в отношении российского самолета, который вторгается в наше воздушное пространство. Недопустимо, что Южная Корея принимает шаги в этом направлении,

— заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.



Минобороны РФ: действия Южной Кореи – «воздушное хулиганство»

В Москве вручили ноту военному атташе Республики Корея в России: Министерство обороны Российской Федерации сочло действия южнокорейских истребителей «воздушным хулиганством».



Кроме того, Россия подчеркивает, что самолеты не заходили в воздушное пространство Южной Кореи или Японии, а то, что эти страны создали т.н. «опознавательные зоны» в нейтральном воздушном пространстве, так соблюдение границ этих зон не является обязательным, зоны не легитимизированы международным правом.



Российские военные эксперты считают, что южнокорейская авиация совершила «воздушное хулиганство». Так, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов сообщил «Известиям», что на протяжении последних тридцати лет перехваты не проводились, даже если самолеты и подходили к границам другого государства.





Истребители в таком случае поднимаются, но только с целью обнаружить и идентифицировать эти воздушные суда. Самолеты приближаются с соблюдением мер предосторожности на допустимое расстояние, чтобы обеспечить безопасность полетов,

— подчеркнул Владимир Попов.



Поведение южнокорейских самолетов на фоне устоявшихся правил, разумеется, вызывает немало вопросов. Ведь истребители ВВС РК не просто поднялись в воздух, но и отстрелялись тепловыми ловушками, демонстрируя готовность к враждебным действиям.



На самом деле, страх Японии и Южной Кореи перед полетами российских и китайских ВВС понятен и дело тут даже не в мнимом нарушении воздушного пространства. Совместное патрулирование воздушного пространства продемонстрировало Южной Корее и Японии, а главным образом Соединенным Штатам Америки, что Россия и Китай превратились в настоящих военно-политических союзников и готовы действовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе совместно.



Для Вашингтона это – настоящий кошмар и естественно, что американцы тут же отреагировали на полеты устами своих партнеров – Токио и Сеула. Ноты протеста со стороны японского и южнокорейского дипломатических ведомств – лишь первый «пробный» шаг, очевидно, что в будущем оба государства с подачи США будут пытаться всеми силами помешать совместным действиям России и Китая на Дальнем Востоке.



«Опознавательные зоны» и «южнокорейские Курилы»

Острова Лианкур, называемые также Токто или Такэсима, находятся в западной части Японского моря, на 37°14′30" северной широты и 131°52′ восточной долготы. В принципе, их можно назвать «южнокорейскими Курилами». 22 февраля 1905 года, незадолго до полной аннексии Корейского полуострова, Япония объявила острова Токто («Одинокие острова» в переводе с корейского) своей территорией – островами Таэксима («Бамбуковые острова»). Они были включены в состав японской префектуры Симане, а не собственно Кореи.







После окончания Второй мировой войны и полного поражения Японии острова у империи Восходящего солнца забрали. Решение Верховного Командования оккупационных Союзных сил (SCAP) отнесло острова Лианкур к территориям, которые не должны находиться под управлением Японии, и вскоре они оказались под контролем Южной Кореи. На островах был размещен гарнизон южнокорейской береговой охраны.



Долгое время Япония официально не предъявляла каких-либо претензий по поводу островов Лианкур, но в 2008 году руководство страны рекомендовало изучать в школе территориальные споры с Южной Кореей. Фактически, как и Южные Курилы, острова Лианкур в Японии рассматриваются как исконно японские, но в данное время оккупированные Южной Кореей.



Естественно, в Южной Корее на подобные имперские амбиции Токио реагируют очень болезненно. Поэтому как только российские и китайские самолеты провели воздушное патрулирование, не только Россия и Китай получили претензии от южнокорейцев и японцев. Токио и Сеул тут же стали обвинять и друг друга в неуважении.



В интересах обеспечения безопасности своих границ Республика Корея установила т.н. «опознавательные зоны» или зоны идентификации ПВО, которые выходят за границы собственно воздушного пространства РК. В международном праве существование подобных зон не предусмотрено, поэтому у южнокорейских «опознавательных зон» нет никакого официального статуса.



США и Россия. Кто кошка, а кто мышка?



Соответственно, они не являются воздушным пространством Южной Кореи и российские или китайские самолеты границ соседнего государства не нарушали. Но в Сеуле, разумеется, придерживаются иного мнения. Соседство с такими великими державами как Россия и Китай заставляет и Южную Корею, и Японию быть крайне осторожными и очень трепетно относиться к любым военным маневрам и испытаниям оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Российско-китайский альянс и интересы США на Дальнем Востоке

Не исключено, что совместные российско-китайские полеты были проведены с целью «прощупывания» обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и изучения реакции соседних государств. Причем именно реакция Южной Кореи и Японии и интересовала Москву и Пекин. Собственно, лишь эти две страны региона находятся под тотальным американским влиянием и фактически проводят в жизнь лишь ту военную политику, которая выгодна Вашингтону.



Известно, что в последнее время Соединенные Штаты серьезно активизировали свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такая военная политика Штатов вполне укладывается в общую стратегию геополитического и экономического противостояния с Китаем, который в США рассматривают в качестве своего главного конкурента и наиболее опасного врага.



Собираясь противостоять Китаю в Тихом океане, США намереваются создать «антикитайский» фронт из тех азиатских государств, которые могут быть обеспокоены растущей китайской активностью. Прежде всего, это Япония и Республика Корея как американские сателлиты, с середины ХХ века полностью следующие в фарватере американской внешней политики. Во-вторых, к антикитайскому блоку США привлекают Вьетнам – несмотря на исторические обиды, во Вьетнаме также очень сильно обеспокоены растущими китайскими амбициями, к тому же у Ханоя есть и давние территориальные споры с Пекином.



В свою очередь, Китай тесно сотрудничает с Россией. Интересы нашей страны и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе пока совпадают – главное и для Пекина, и для Москвы заключается в том, чтобы не допустить усиления американского военного присутствия и военно-политического влияния на Дальнем Востоке.



В этом контексте совместное патрулирование может рассматриваться и как демонстрация готовности России и Китая действовать вместе для защиты своих интересов. Разумеется, в США прекрасно поняли, кому демонстрируют свои возможности Китай и Россия – явно не Южной Корее с Японией.







Кстати, российско-китайские совместные полеты можно рассматривать и как ответную меру на действия американцев. Например, всего лишь полгода назад, в декабре 2018 года, на военную базу американской армии на острове Гуам прибыли стратегические бомбардировщики США B-52H Stratofortress. В марте 2019 года американские бомбардировщики провели совместную с японскими Силами самообороны военную тренировку над Восточно-Китайским морем. Если японцам и американцам можно, почему нельзя русским и китайцам?



С другой стороны, к серьезному ухудшению отношений с Южной Кореей или Японией инцидент в небе над Японским морем не приведет. В этом можно не сомневаться, поскольку сейчас у России тесные экономические связи с обоими государствами.



Но экономика экономикой, а в вопросах соблюдения национальной безопасности и Россия, и Китай, и Япония, и Южная Корея озабочены прежде всего своими стратегическими интересами. И если у нас они сейчас совпадают с китайскими, то Южная Корея и Япония, при всех своих взаимных обидах и спорах, играют на стороне Соединенных Штатов. Скорее всего, именно «заокеанские кукловоды» и стоят за демонстративными действиями Сеула и амбициозными заявлениями Токио. На Дальнем Востоке разгорается новый военно-политический скандал – Южная Корея и Япония обеспокоились совместными полетами российских и китайских военных самолетов над Японским морем. Сеул обвинил Москву в нарушении воздушного пространства Республики Корея, но на этом конфликт не был исчерпан.Все началось с того, что 23 июля самолеты Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Китая впервые провели совместное патрулирование воздушного пространства. Россия была представлена двумя бомбардировщиками Ту-95МС, Китай – двумя «Хун-6К» (это модифицированный советский Ту-16).Организация совместного патрулирования была предпринята Россией и Китаем с целью наладить сотрудничество двух государств по обеспечению безопасности и защите национальных интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В последний раз совместные действия наших ВВС с китайцами осуществлялись в далекие 1950-е годы, когда Советский Союз и Китай еще были ближайшими союзниками, «братьями по оружию» в Корейской войне. Затем отношения между СССР и КНР ухудшились и на протяжении 1960-х – 1990-х гг. речь о военном сотрудничестве двух государств не шла.Даже после того, как отношения двух государств нормализовались, российские вооруженные силы проводили совместные учения с Народно-освободительной армией Китая, но о патрулировании силами сразу и российской, и китайской военной авиации речь не шла.Естественно, что совместные действия российских и китайских самолетов в небе над Японским морем вызвали очень резкую реакцию со стороны соседних стран – Республики Корея и Японии. Первыми отреагировали южнокорейцы. когда два бомбардировщика Ту-95МС выполняли плановый полет над водами Японского моря, считающимися нейтральными, в небе над островами Токто (Такэсима) появились два истребителя F-16 ВВС Республики Корея, которые совершили маневры и отстреляли тепловые ловушки в сторону российских самолетов. Тем самым, как сочли позже в Министерстве обороны России, была создана угроза безопасности российских стратегических ракетоносцев.Но на демарше своих истребителей южнокорейцы не успокоились. Сеул обвинил Россию в нарушении своего воздушного пространства. Официальный решительный протест был выражен в Министерстве иностранных дел Республики Корея послу Российской Федерации Максиму Волкову и послу Китая Цю Гохуну. В МИД Южной Кореи потребовали не допускать подобных действий со стороны России и Китая в будущем.Вслед за Южной Кореей «напряглась» и Япония. Отметим, что если в Сеуле считают острова Токто своей территорией, то в Токио убеждены – острова по праву являются японскими. Поэтому и японские власти сочли необходимым выразить России и Китаю свое возмущение полетами российских и китайских самолетов, одновременно указав и Южной Корее на «истинную» принадлежность островов.— заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.Минобороны РФ: действия Южной Кореи – «воздушное хулиганство»В Москве вручили ноту военному атташе Республики Корея в России: Министерство обороны Российской Федерации сочло действия южнокорейских истребителей «воздушным хулиганством».Кроме того, Россия подчеркивает, что самолеты не заходили в воздушное пространство Южной Кореи или Японии, а то, что эти страны создали т.н. «опознавательные зоны» в нейтральном воздушном пространстве, так соблюдение границ этих зон не является обязательным, зоны не легитимизированы международным правом.Российские военные эксперты считают, что южнокорейская авиация совершила «воздушное хулиганство». Так, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов сообщил «Известиям», что на протяжении последних тридцати лет перехваты не проводились, даже если самолеты и подходили к границам другого государства.— подчеркнул Владимир Попов.Поведение южнокорейских самолетов на фоне устоявшихся правил, разумеется, вызывает немало вопросов. Ведь истребители ВВС РК не просто поднялись в воздух, но и отстрелялись тепловыми ловушками, демонстрируя готовность к враждебным действиям.На самом деле, страх Японии и Южной Кореи перед полетами российских и китайских ВВС понятен и дело тут даже не в мнимом нарушении воздушного пространства. Совместное патрулирование воздушного пространства продемонстрировало Южной Корее и Японии, а главным образом Соединенным Штатам Америки, что Россия и Китай превратились в настоящих военно-политических союзников и готовы действовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе совместно.Для Вашингтона это – настоящий кошмар и естественно, что американцы тут же отреагировали на полеты устами своих партнеров – Токио и Сеула. Ноты протеста со стороны японского и южнокорейского дипломатических ведомств – лишь первый «пробный» шаг, очевидно, что в будущем оба государства с подачи США будут пытаться всеми силами помешать совместным действиям России и Китая на Дальнем Востоке.Острова Лианкур, называемые также Токто или Такэсима, находятся в западной части Японского моря, на 37°14′30" северной широты и 131°52′ восточной долготы. В принципе, их можно назвать «южнокорейскими Курилами». 22 февраля 1905 года, незадолго до полной аннексии Корейского полуострова, Япония объявила острова Токто («Одинокие острова» в переводе с корейского) своей территорией – островами Таэксима («Бамбуковые острова»). Они были включены в состав японской префектуры Симане, а не собственно Кореи.После окончания Второй мировой войны и полного поражения Японии острова у империи Восходящего солнца забрали. Решение Верховного Командования оккупационных Союзных сил (SCAP) отнесло острова Лианкур к территориям, которые не должны находиться под управлением Японии, и вскоре они оказались под контролем Южной Кореи. На островах был размещен гарнизон южнокорейской береговой охраны.Долгое время Япония официально не предъявляла каких-либо претензий по поводу островов Лианкур, но в 2008 году руководство страны рекомендовало изучать в школе территориальные споры с Южной Кореей. Фактически, как и Южные Курилы, острова Лианкур в Японии рассматриваются как исконно японские, но в данное время оккупированные Южной Кореей.Естественно, в Южной Корее на подобные имперские амбиции Токио реагируют очень болезненно. Поэтому как только российские и китайские самолеты провели воздушное патрулирование, не только Россия и Китай получили претензии от южнокорейцев и японцев. Токио и Сеул тут же стали обвинять и друг друга в неуважении.В интересах обеспечения безопасности своих границ Республика Корея установила т.н. «опознавательные зоны» или зоны идентификации ПВО, которые выходят за границы собственно воздушного пространства РК. В международном праве существование подобных зон не предусмотрено, поэтому у южнокорейских «опознавательных зон» нет никакого официального статуса.Соответственно, они не являются воздушным пространством Южной Кореи и российские или китайские самолеты границ соседнего государства не нарушали. Но в Сеуле, разумеется, придерживаются иного мнения. Соседство с такими великими державами как Россия и Китай заставляет и Южную Корею, и Японию быть крайне осторожными и очень трепетно относиться к любым военным маневрам и испытаниям оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Не исключено, что совместные российско-китайские полеты были проведены с целью «прощупывания» обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и изучения реакции соседних государств. Причем именно реакция Южной Кореи и Японии и интересовала Москву и Пекин. Собственно, лишь эти две страны региона находятся под тотальным американским влиянием и фактически проводят в жизнь лишь ту военную политику, которая выгодна Вашингтону.Известно, что в последнее время Соединенные Штаты серьезно активизировали свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такая военная политика Штатов вполне укладывается в общую стратегию геополитического и экономического противостояния с Китаем, который в США рассматривают в качестве своего главного конкурента и наиболее опасного врага.Собираясь противостоять Китаю в Тихом океане, США намереваются создать «антикитайский» фронт из тех азиатских государств, которые могут быть обеспокоены растущей китайской активностью. Прежде всего, это Япония и Республика Корея как американские сателлиты, с середины ХХ века полностью следующие в фарватере американской внешней политики. Во-вторых, к антикитайскому блоку США привлекают Вьетнам – несмотря на исторические обиды, во Вьетнаме также очень сильно обеспокоены растущими китайскими амбициями, к тому же у Ханоя есть и давние территориальные споры с Пекином.В свою очередь, Китай тесно сотрудничает с Россией. Интересы нашей страны и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе пока совпадают – главное и для Пекина, и для Москвы заключается в том, чтобы не допустить усиления американского военного присутствия и военно-политического влияния на Дальнем Востоке.В этом контексте совместное патрулирование может рассматриваться и как демонстрация готовности России и Китая действовать вместе для защиты своих интересов. Разумеется, в США прекрасно поняли, кому демонстрируют свои возможности Китай и Россия – явно не Южной Корее с Японией.Кстати, российско-китайские совместные полеты можно рассматривать и как ответную меру на действия американцев. Например, всего лишь полгода назад, в декабре 2018 года, на военную базу американской армии на острове Гуам прибыли стратегические бомбардировщики США B-52H Stratofortress. В марте 2019 года американские бомбардировщики провели совместную с японскими Силами самообороны военную тренировку над Восточно-Китайским морем. Если японцам и американцам можно, почему нельзя русским и китайцам?С другой стороны, к серьезному ухудшению отношений с Южной Кореей или Японией инцидент в небе над Японским морем не приведет. В этом можно не сомневаться, поскольку сейчас у России тесные экономические связи с обоими государствами.Но экономика экономикой, а в вопросах соблюдения национальной безопасности и Россия, и Китай, и Япония, и Южная Корея озабочены прежде всего своими стратегическими интересами. И если у нас они сейчас совпадают с китайскими, то Южная Корея и Япония, при всех своих взаимных обидах и спорах, играют на стороне Соединенных Штатов. Скорее всего, именно «заокеанские кукловоды» и стоят за демонстративными действиями Сеула и амбициозными заявлениями Токио. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





56 Источник Похожие новости Минус миллион трудящихся. Экономически пассивная Россия Танкерная война. Россию пытаются втянуть в конфликт между Западом и Ираном Французские подводники и их «зов клюквы» Форум в пригороде Бонна. «Понимающих Путина» становится всё больше Записки Колорадского Таракана №200. Немного воняет, но перспективы есть США и Россия. Кто кошка, а кто мышка? Новости партнеров