Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали

Россия всё же «напала» на ВСУ, причём, из самого что ни на есть мягкого подбрюшья.Кадры коварного «нападения» в TikTok опубликовал один из ВСУшников (на этот раз телефон не разрядился!): он показал новенький красивый и очень вместительный холодильник в кухне одной из воинских частей. И всё бы ничего, но на наклейке внутри рядом с датой производства красуется надпись Made in Russia.Дальше «воин света» переходит на мат и видеозапись обрывается, возможно храбрец вступил в неравный бой с диверсантом.Ну а нас остаётся только предложить «доблестной» украинской армии хранить в их новом российском холодильнике российское картофельное пюре, которое они потребляют в промышленных масштабах.Вопрос только один: почему российский бизнес считает возможным сотрудничество с теми, кто уже седьмой год убивает русских людей.