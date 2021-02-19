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Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали

19 февраля 2021, 09:35  •  334 • Украина

Россия всё же «напала» на ВСУ, причём, из самого что ни на есть мягкого подбрюшья.

Кадры коварного «нападения» в TikTok опубликовал один из ВСУшников (на этот раз телефон не разрядился!): он показал новенький красивый и очень вместительный холодильник в кухне одной из воинских частей. И всё бы ничего, но на наклейке внутри рядом с датой производства красуется надпись Made in Russia.

Дальше «воин света» переходит на мат и видеозапись обрывается, возможно храбрец вступил в неравный бой с диверсантом.

Ну а нас остаётся только предложить «доблестной» украинской армии хранить в их новом российском холодильнике российское картофельное пюре, которое они потребляют в промышленных масштабах.

Вопрос только один: почему российский бизнес считает возможным сотрудничество с теми, кто уже седьмой год убивает русских людей.

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