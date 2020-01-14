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«Россия всё скупит»: на Украине возобновляется «битва» за земельный закон

14 января 2020, 10:39  •  170 • Аналитика

У депутатского корпуса «нэзалэжной» принятие закона об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения, которого кураторы из Международного валютного фонда требуют у Киева, на носу. Есть основания полагать, что он будет вынесен на обсуждение ближайшего же заседания украинского парламента в качестве «безотлагательного». В то же самое время, начиная с 14 января «Объединенным штабом по защите украинской земли», анонсировано продолжение протестов против «антинародного решения о распродаже национального достояния».


Что же не так с этим самым пресловутым законопроектом № 2178-10?


В нынешних, абсолютно сюрреалистических и изрядно отдающих буднями психиатрической клиники, реалиях Украины для того, чтобы как можно более надежно охаять любое начинание, к нему пытаются так или иначе привязать Россию со словами: "Россия всё скупит". Если дело выгорит – победа, считай, в кармане. Именно исходя из этого проверенного ноу-хау действуют одни из основных закоперщиков протестных акций против «землепродавцев» - радикалы из той же «Свободы». Мол, стоит депутатам проголосовать «за» - тут же налетят стаями олигархи из «страны-агрессора» с полными чемоданами денег, да и скупят всю, как есть «нэньку» до последнего гектара. И некуда будет бедным патриотам, еще не отъехавшим на работу в Польшу и прочие "европы", податься...



Жуткая перспектива. Душераздирающая, я бы сказал. Вот только в данном случае имеет место быть типичнейшее перекладывание с больной головы на здоровую, столь любимое горластым и бессовестным племенем профессиональных «патриотов» в почти до основания разрушенной стране. Как раз именно против участия в покупке украинских черноземов любых лиц или компаний, хоть как-то, пусть даже и опосредованно связанных с Россией, «предохранители» в законопроекте прописаны надежнейшие. Начиная от прямого запрета на приобретение хотя бы пары соток лицам с российским гражданством или предприятиям, имеющим таковых в числе учредителей до недопуска на земельный рынок «лиц из санкционных списков», оффшорных компаний и компаний, конечного бенефициара которых установить невозможно. В готовящемся к принятию законе черным по белому значится: продавать только гражданам Украины и основанным ими фирмам. Так что же, проблем нет и все буйные протесты с хрюшками в гробу – буря в стакане воды? Не совсем так.

Здравомыслящие украинские эксперты отмечают – масса не видимых «невооруженных глазом» лазеек в несколько раз переписывавшемся до полной неузнаваемости законопроекте все-таки оставлена. И вот как раз из-за них аграрии «нэзалэжной», особенно мелкие фермеры и простые селяне, действительно могут лишиться своей земли-кормилицы. При этом все попытки кивать на «руку Москвы» в данном случае попросту нелепы. Прежде всего, в России своей земли хватает, были б руки ее обрабатывать... Но главный момент заключается в том, что изначально инициатива по превращению сельскохозяйственных угодий Украины в объект купли-продажи принадлежала кураторам Украины из МВФ. За последние годы именно они опутали Киев таким количеством обязательств как материального, так и политического характера, что, в принципе, могли бы требовать от подконтрольной им тамошней власти принятия в угоду себе абсолютно любых решений. Тому, что законопроект № 2178-10 выписывался как раз под интересы международных финансовых воротил имеется железобетонное доказательство.

Единственными, фактически, иностранными компаниями, которые совершенно свободно смогут скупать плодородные черноземы, а равно и прочие почвы Украины, в соответствии с ним как раз и являются банки! Причем если для прочих собственников выставляется ограничение на покупку в 10 тысяч гектаров, то для финансовых учреждений, в том числе и иностранных, оно отсутствует как таковое. Схема «сравнительно честного отъема» проста, как мычание – банкиры будут получать землю в качестве залогов по кредитам. То, что любой кредит можно сделать невозвратным в принципе, разъяснять, думаю не надо. В течении двух лет финансисты оказавшуюся в их собственности землю, якобы должны будут продавать – но ведь понятно, что переходить собственность будет к «своим» людям.

Что ж, "битва" за закон продолжается. И, вложив немалые деньги в поддержку «постмайданной» украинской власти, международные банкиры жаждут получить хоть что-то взамен. Кроме сельскохозяйственных гектаров у страны с напрочь разрушенной промышленностью и инфраструктурой, фактически нет ничего. Теперь украинцам остается только сказать: «Прощай, земля...»
Александр Харалужный

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