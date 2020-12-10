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Россия всё равно заставит Украину подать воду в Крым – экс-представитель Порошенко

10 декабря 2020, 11:05  •  130 • Украина

Россия и дальше будет раскачивать ситуацию на Украине и попробует вторгнуться, чтобы установить контроль над Северо-Крымским каналом и обеспечить Крым водой.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

«Очевидно, что Россия сейчас не имеет другого способа решить проблему с водой, кроме как – или заставить украинскую власть сделать какие-то шаги, чтобы вернуть днепровскую воду в Крым, или планировать очередную военную операцию с отрезанием Крыма и выходом в Приднестровье.

Об этой операции много говорили разные аналитики и эксперты, не только украинские, но и иностранные, поэтому этот план возможен. Будет ли он реализован и когда – этого мы знать не можем. Наверное, военный план у них, все-таки, на первом месте.

Это, очевидно, угрожает тем, что Россия и дальше будет раскачивать ситуацию в Украине, чтобы разрушать украинскую государственность и чтобы – или заставлять украинскую власть идти на уступки в вопросах воды, или захватить днепровский канал», – начал повторяться русофоб.

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