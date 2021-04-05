|
Россия всерьез задумалась об альтернативе SWIFT
05 апреля 2021, 09:55 • 92 • Политика
Система может появиться в результате развития цифровых технологий
В последнее время СМИ и эксперты активно говорят о том, что США могут пойти на самый серьезный удар по России в вопросе санкций – отключить нашу страну от платежной системы SWIFT. В связи с этим возникает много вопросов о том, что же будет дальше. В МИД РФ заявили, что в стране может появиться альтернатива.
Замглавы МИД Александр Панкин объяснил: в мире развиваются цифровые валюты, а также блокчейн. Из-за этого платежи могут совершаться на новой технологической основе.
Дипломат добавил в разговоре с РИА "Новости", что появление альтернатив SWIFT будут более продвинутыми и не будут претендовать на монополию. Это будет ответ не только на геополитическую ситуацию в мире, но и на необходимость совершенствовать методы оплаты различных операций, которые бы учитывали новые достижения в цифровой области.
В Кремле уже тоже заявляли о том, что Москва готовится к отключению России от SWIFT. Ведь исключать такого решения со стороны США сейчас нельзя.
Как полагают эксперты, может иметь негативные последствия. Например, страну может откинуть назад в 1990-е годы. Впрочем, другие специалисты утверждают, что Россия достойно справится с этой ситуацией, ведь выбраться из непростой ситуации удалось, например, Ирану. У РФ уже естьсистема передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой подключены ведущие отечественные банки.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 марта 2021, 11:05
|
02 апреля 2021, 00:20
|
31 марта 2021, 09:50
|
31 марта 2021, 00:40
|
04 апреля 2021, 21:05
|
29 марта 2021, 23:55
|
01 апреля 2021, 01:25