«Россия всегда настроена на конструктивный диалог»: какова вероятность встречи Путина и Трампа на G20

Президент России Владимир Путин напомнил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном. Он подчеркнул, что РФ может подождать, пока американская сторона «созреет» для общения. Советник американского лидера Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп «с нетерпением» ждёт встречи с российским президентом. Ранее в Кремле подчёркивали, что никаких конкретных действий по организации встречи двух лидеров со стороны Вашингтона нет. Эксперты отмечают, что Москва систематически придерживается своей позиции, в то время как в Белом доме действуют в соответствии со стартовавшей предвыборной гонкой.

Россия готова к диалогу с США, но американской стороне сначала следует определиться со своими намерениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождём, пока они созреют», — сказал он в эфире телеканала НТВ.

Глава государства затронул вопрос российско-американских отношений в ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня. Он отметил, что диалог с США будет непростым из-за ограничений со стороны властных институтов Соединённых Штатов.

Российский президент также сказал, что, по его мнению, Дональд Трамп принимает решения самостоятельно, однако устройство политической системы США не позволяет ему реализовать многие идеи.

Кроме того, Путин оценил вероятность встречи с главой Белого дома.

«Диалог всегда хорош, он всегда востребован. Разумеется, если американская сторона проявляет к этому интерес, мы готовы к этому диалогу настолько, насколько наши партнёры к этому готовы», — объяснил он.

«Трамп с нетерпением ждёт встречи»

Напомним, саммит G20 в Осаке пройдёт 28—29 июня. В мае Трамп объявил о намерении встретиться с Путиным в ходе «двадцатки». AFP сообщает, что 12 июня глава Белого дома подтвердил своё намерение пообщаться с российским лидером.

Позднее, 23 июня, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вновь заявил, что Трамп рассчитывает встретиться с Путиным в Японии.

«Президент Трамп с нетерпением ждёт встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите G20 в японской Осаке», — заявил Болтон.

Российская сторона на вопрос о возможности переговоров двух лидеров заявила, что сначала стоит дождаться самого саммита G20.

«Давайте дождёмся с вами «двадцатки», — призвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» 23 июня.

Отвечая на вопрос, рассчитывает ли Путин вернуться из Осаки «с миром», представитель Кремля отметил, что этой теме будут посвящены все международные контакты президента России.

«У меня нет сомнений, по крайней мере, этому и будут посвящены все контакты президента, которые сейчас ещё верстаются и планируются», — сказал Песков.

За несколько дней до этого, 16 июня, Песков рассказал, что со стороны США нет конкретных инициатив и предложений по переговорам с Россией на высшем уровне во время саммита G20 в Японии. По его мнению, речь может идти о встрече двух лидеров «на ногах».

Сам Трамп заявил, что не исключает вероятность обсуждения с Путиным в Осаке вопроса «вмешательства» в американские выборы, расследованием которого занималось ФБР. Итоги этой работы подвели в апреле.

«Возможно. Возможно. Если хотите, то я это сделаю», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности обсуждения «вмешательства» в выборы в интервью телеканалу NBC.

«Позиция России остаётся неизменной»

Напомним, последняя встреча Путина и Трампа состоялась в рамках форума G20 в Аргентине в декабре прошлого года, однако беседа двух лидеров носила непродолжительный характер.

Первый же обстоятельный разговор глав двух государств тет-а-тет состоялся в июле 2018 года в ходе российско-американского саммита в Хельсинки.

Россия всегда настроена на конструктивный диалог, подобные заявление президент и другие высокопоставленные лица Российской Федерации делают постоянно, отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT.

«Позиция России в отношении возможности и целесообразности диалога с США остаётся неизменной», — сказал он. Вместе с тем он отметил, что позиция Трампа непостоянна и нелогична.

«Единственное, что постоянное есть в этой позиции, — это её непредсказуемость. Трамп меняет свои взгляды на диаметрально противоположные в течение короткого периода времени», — считает Шаповалов.

Он отметил, что по окончании расследования «вмешательства» России в американские выборы Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России, но потом тема ушла из повестки главы Белого дома.

Эксперт предположил, что Трамп остерегается любого общения с Россией, поскольку оно может быть неправильно истолковано его оппонентами внутри США. Кроме того, считает Шаповалов, главе Соединённых Штатов нечего предложить Москве.

«В настоящий момент все помыслы американского президента сосредоточены на том, как эффективно вступить в избирательную кампанию, что пообещать избирателю, как нанести удары конкурентам. Очевидно, что эта ситуации не располагает к нормальному, эффективному диалогу по глобальной повестке», — заключил эксперт.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько придерживается мнения, что в связи с началом предвыборной гонки Трампу придётся учитывать мнение тех политических сил, которые настроены против России и будут обвинять Трампа в случае, если он пойдёт на диалог с Москвой.

«Он прекрасно понимает, если он выиграет эти выборы, его опять будут обвинять в том, что он получил этот пост не благодаря своей харизме, бизнес-талантам, или даже несколько топорной внешней политике, а благодаря тому, что якобы опять вмешались российские хакеры, которые его привели к власти второй раз подряд», — сказал Безпалько в беседе с RT.