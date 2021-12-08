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Россия вручила США ноту протеста с предупреждением о последствиях провокаций НАТО

08 декабря 2021, 21:10  •  282 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Захарова прокомментировала воздушный инцидент над Черным морем
Москва серьезно обеспокоена возросшей активностью американцев и их партеров по Североатлантическому альянсу вблизи границ нашей страны. В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на провокационные попытки Запада с помощью морских и воздушных судов "проверить на прочность" отечественные системы безопасности.
Действия членов военно-политического блока ставят под угрозу безопасность России и могут привести к человеческим жертвам, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. После очередной провокации в небе над Черным морем американская дипломатическая миссия, работающая в Москве, в среду, 8 декабря, получила официальную ноту протеста.
Жесткая реакция российских властей стала следствием инцидента, произошедшего 3 декабря в воздушном пространстве черноморского региона. Самолет-разведчик ВВС США предпринял снижение вблизи района контроля российских диспетчеров. Американский "шпион" пересек линию движения гражданских судов, игнорируя при этом запросы с земли, что чуть не привело к столкновению с другим авиалайнером. В МИД подчеркнули, что подобные провокации носят регулярный характер. 
В ноте протеста озвучен призыв к Вашингтону и его натовским союзникам обсудить гарантии безопасности в воздухе и на море. В ином случае, по словам Захаровой, Россия готова использовать все имеющиеся средства защиты государства.
Напомним, ранее официального представителя МИД РФ поразила позиция западных СМИ по поводу визита Путина в Индию.

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