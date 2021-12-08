|
Россия вручила США ноту протеста с предупреждением о последствиях провокаций НАТО
08 декабря 2021, 21:10 • 282 • Политика
Захарова прокомментировала воздушный инцидент над Черным морем
Москва серьезно обеспокоена возросшей активностью американцев и их партеров по Североатлантическому альянсу вблизи границ нашей страны. В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на провокационные попытки Запада с помощью морских и воздушных судов "проверить на прочность" отечественные системы безопасности.
Действия членов военно-политического блока ставят под угрозу безопасность России и могут привести к человеческим жертвам, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. После очередной провокации в небе над Черным морем американская дипломатическая миссия, работающая в Москве, в среду, 8 декабря, получила официальную ноту протеста.
Жесткая реакция российских властей стала следствием инцидента, произошедшего 3 декабря в воздушном пространстве черноморского региона. Самолет-разведчик ВВС США предпринял снижение вблизи района контроля российских диспетчеров. Американский "шпион" пересек линию движения гражданских судов, игнорируя при этом запросы с земли, что чуть не привело к столкновению с другим авиалайнером. В МИД подчеркнули, что подобные провокации носят регулярный характер.
В ноте протеста озвучен призыв к Вашингтону и его натовским союзникам обсудить гарантии безопасности в воздухе и на море. В ином случае, по словам Захаровой, Россия готова использовать все имеющиеся средства защиты государства.
Напомним, ранее официального представителя МИД РФ поразила позиция западных СМИ по поводу визита Путина в Индию.
Подпишитесь на нас
282
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 декабря 2021, 02:20
|
04 декабря 2021, 14:30
|
03 декабря 2021, 07:35
|
05 декабря 2021, 01:35
|
08 декабря 2021, 00:10
|
04 декабря 2021, 08:40
|
04 декабря 2021, 22:05