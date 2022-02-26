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Россия вправе защищать себя: Венесуэла выдала горькую правду о НАТО

26 февраля 2022, 04:55  •  113 • Политика
Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия выдал горькую правду о НАТО, назвав его анахроничным блоком. Он заявил, что Россия вправе защищать себя от угроз, давления и военной угрозы.
По мнению Пласенсии, нельзя допускать попыток Североатлантического альянса угрожать России. В теории НАТО должен служить спокойствию международного сообщества, а на практике это организация, которая угрожает, ограничивает права. В данный момент – права России и её населения, продвигаясь дальше на восток.
"НАТО представляет угрозу, потому что это военный блок, блок с воинствующей активностью и философией военной угрозы", - приводит РИА Новости слова политика.
Венесуэла полностью поддерживает решения Москвы относительно спецоперации на Украине. Альянс противопоставляет себя России, действует в духе холодной войны, что угрожает миру во всём регионе.
"Мы поддерживаем российское правительство и русский народ в их праве на защиту своего мира и спокойствия, праве русского народа и российского правительства гарантировать безопасности населения и своего региона", - заявил министр.
Он назвал действия НАТО и правительств стран-членов безответственными. Под предлогом обеспечения спокойствия и счастья в регионе они преследуют и осаждают Москву, что оборачивается "тревожной, ужасной текущей ситуацией".
Дипломат подчеркнул: заявления США, Украины. ЕС – это бесконечный поток угроз. Венесуэла осуждает попытки НАТО дестабилизировать мир.

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