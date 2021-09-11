Россия впервые применила ударных боевых роботов: Минобороны отчиталось о результатах

Русские военные впервые применили ударных роботов "Платформа-М" на учениях "Запад-2021". Они помогли уничтожить силы "боевиков" в городских условиях и расчистили проход через минные поля.

Россия впервые применила ударных боевых роботов на учениях "Запад-2021". Речь идёт об робототехнических комплексах "Платформа-М", которые были опробованы под Калининградом.

Новый вид вооружения был использован мотострелками и десантниками для уничтожения боевиков в городских условиях. Также боевых роботов применили для проделывания проходов в минных полях, которые по легенде учений установил условный противник.

Помимо "Платформы-М" русские военные задействовали на учениях беспилотники "Орлан" и "Форпост". Их использовали для корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений.

Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно даже в условиях маскировки,

- прокомментировали в военном ведомстве России.

Напомним, что военные учения "Запад-2021" проходят с 10 по 16 сентября в акватории Балтийского моря. Вместе с военными России в них принимают участие войска Белоруссии.