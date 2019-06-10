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Россия впервые меняет режим на постсоветском пространстве. Вместе с Западом
10 июня 2019, 20:24 • 199 • Политика
Казалось бы невозможный альянс между пророссийскими и прозападными силами Молдавии, открытое вмешательство России, ЕС и США в его противостоянии с молдавским олигархатом приведёт к развязке в самое ближайшее время: народ Молдавии, скорее всего, победит, а Россия создаст прецедент, которого ей так не хватало
Автор:
Латышев Сергей
Такого действительно ещё никогда не было. Сенсаций сразу две. Во-первых, Россия впервые решила сменить олигархический режим на постсоветском пространстве, отойдя от давно изжившей себя практики обхаживания местных «царьков» и «авторитетных» политиков, заявляющих на словах - или в кулуарах - о готовности к сотрудничеству. Во-вторых, Москва пошла на этот небанальный шаг, несмотря на связанные с этим серьезные риски, объединив усилия с … Евросоюзом и США, ведущими против России «гибридную войну».
Речь идёт о драматических событиях в Молдавии, которой давно управляют через своих политических ставленников, подкупленные органы государственной власти и карманную юридическую систему большие и малые олигархи во главе с лидером Демпартии Владом Плахотнюком. Этот деятель считался до вчерашнего дня ставленником США и был уверен, что его власти над Молдавией ничто не угрожает. Перед этим «авторитетным» политиком стояла задача лишь «докупить» недостающие для создания правящей коалиции депутатские мандаты.
России, посольство которой в Кишинёве никогда ни во что не вмешивалось, он не боялся. В Западе, особенно в американцах, которые с почётом принимали его в Вашингтоне, Плахотнюк ценил реализм, полагая, что раз он является реальной властью в Молдавии с ним будут и дальше иметь дело, закрывая глаза на криминальную природу его власти. И вдруг Плахотнюк оказался в роли почти что Гитлера, против которого объединились страны, ведущие между собой «гибридную войну». Они не только объявили в ней в Молдавии «перемирие», но и объединились против олигархической власти. Плахотнюк переоценил собственную персону. У США и ЕС есть и без него немало преданных молдавских политиков, сидящих у них на зарплате и поэтому полностью послушных. Россия так же ничего не потеряет от краха его режима, но может кое-что получить и, самое главное, создать исключительно выгодный для Москвы прецедент.
Влад Плахотнюк – человек, который является в Молдавии всем. Или уже являлся? Фото: www.globallookpress.com
Что происходит в Кишинёве?
Очень скоро станет понятно, получится ли у великих держав, опирающихся на большинство молдаван, покончить с находящейся себе на уме, заигрывающей с Западом и отчасти с Востоком криминальной властью в Молдавии. Подмявший под себя государственные институты этой страны режим Плахотнюка пока сопротивляется, но коль скоро против него объединился весь мир, вряд ли продержится долго. Пока же у госучреждений страны продолжается «дежурство» «крепких парней», которым приказано не пускать в них новых министров. Здание кабмина оцепили полицейские в полной экипировке.
В центре Кишинёва вообще много полиции. Силовых действий она пока не предпринимает, как и армия, объявившая о невмешательстве. Неизвестно, на чьей стороне они на самом деле находятся. Вероятно, ждут, куда подует ветер, и следят, чтобы не было насилия, за что потом придётся отвечать. Демпартия проводит хилые демонстрации в свою поддержку и собирает подписи за отставку президента Игоря Додона, который игнорирует очередное временное прекращение послушным Плахотнюку Конституционным судом своих полномочий, проводя совещания советников, поздравляет иностранных лидеров с победой на выборах, благодарит Россию, ЕС и США за поддержку...
Двоевластие скоро закончится, так как в Демпартии Плахотнюка, по сведениям из Кишинёва, царят хаос, разброд и шатания. Однако прежде чем рухнуть, находящийся в агонии режим олигархата вполне может показать зубы. Поскольку криминальная власть держится на использовании административного ресурса, она рухнет с треском, когда он будет потерян. Предпосылки для этого созданы: великие державы – против, парламент Молдавии объявил незаконным правительство и.о.премьера Павла Филипа, человека Плахотнюка.
Депутаты призвали сотрудников правоохранительных органов «не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти». В принятой парламентариями декларации «О захваченном государстве» подчеркивается:
Урок для других. Россия, ЕС и США – против Плахотнюка
Для Плахотнюка не представляло бы особого труда разогнать депутатов, использую свою частную армию, подкупленных полицейских и сотрудников спецслужб, если бы не обстоятельства появления нового правительства. Его избрание обеспечили в субботу появившиеся в парламенте вместе с президентом Додоном послы России, США и Евросоюза.
В их присутствии пророссийская глава социалистов Зинаида Гречаный была избрана спикером парламента, а прозападная Майя Санду, лидер либеральной партии «Действие и солидарность», стала премьером. Санду представила парламенту программу работы правительства и свою команду. Новое правительство тут же принесло присягу. На это судьбоносное заседание не явились депутаты от двух олигархических партий – Демпартии и «Шор», а также трое «независимых» - 40 из 101 депутата.
Парламент Молдавии и коррупция это почти что синонимы, большинство депутатов хотят теперь это изменить. Фото: FrimuFilms/ Shutterstock.com
По итогам парламентских выборов 24 февраля в парламент Молдавии прошли три крупные политические силы: поддерживающая президента Додона и выступающая за самые тесные связи с Россией Партия социалистов Республики Молдова (35 мандатов), Демпартия Плахотнюка (30 мандатов) и прозападный блок ACUM ("Сейчас") с 26 мандатами.
Ай да молодцы – и оппозиция, и державы
То, что посол США является в парламент формально суверенной страны и проталкивает там нужное Вашингтону решение, это не новость. Вспомним хотя бы Скопье, где американский посол пришёл с утра пораньше и не вышел из парламента до того, пока там не было проголосовано нужное Вашингтону решение по названию Македонии. Но когда и где так же действовал российский посол, особенно за компанию с американским? Никогда и нигде.
Неудивительно поэтому, что объявление на следующий день послушными Плахотнюку конституционными судьями этих решений «незаконными», «временная» передача ими президентских полномочий и.о.премьера Филипу, «роспуск» последним парламента и «назначение» досрочных выборов на 6 сентября, не произвели никакого впечатления на Додона, Гречаный и Санду.
Весьма показателен масштаб российского вмешательства в драматические события в Молдавии. Послом Олегом Васнецовым оно не ограничилось. Нового спикеру социалистку Зинаиду Гречаный оперативно поздравил с «отмененным» КС Молдавии избранием председатель Госдумы Вячеслав Володин. Пожелав «успешной работы» ей и её коллегам, он выразил уверенность, что Гречаный «будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия между Государственной Думой и Парламентом Республики Молдова в интересах граждан наших стран».
А заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак, знающий о Молдавии всё, похвалил мужественную и прагматичную позицию блока ACUM, лидером которого является Санду, и Партии социалистов, преодолевших внутренние разногласия ради цивилизованного выхода из кризиса в стране. По словам Козака, у власти в Молдавии находились силы, которые предпринимали «откровенно криминальные действия», в связи с чем требовалось «радикальное оздоровление политической ситуации». Он считает поэтому, что нет ничего удивительного в том, что «люди зачастую с противоположными политическими убеждениями» требуют «деоккупации» Молдовы от криминального режима». Козак также «с удовлетворением» отметил «поддержку этой позиции Европейским союзом и США».
С другой стороны, как утверждает Санду, ЕС уже официально признал её правительство. По словам нового премьера, в её адрес поступило заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини и еврокомиссара Йоханнеса Хана, которые приветствуют «решения, принятые парламентом Молдовы в интересах граждан страны». Санду добавила: «Все наши друзья хотят, чтобы злоупотребления, страх и дестабилизация немедленно прекратились».
Совет Европы также призвал молдавских политиков уважать верховенство закона, подчеркнув, что все политические вопросы должны решаться «демократически избранными представителями в парламенте».
Президент Игорь Додон и лидеры социалистов и либералов -спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный и премьер Майя Санду – лидеры сопротивления режиму Плахотнюка. Фото: www.globallookpress.com
Госдепартамент США также призвал «все стороны в Молдавии проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога». Вашингтон сигнализировал молдавскому олигархату, что никакие досрочные выборы не нужны и излишни:
Риски есть, но…
Некоторые молдавские политологи считают, что теперь может пролиться кровь, что к вечеру на «на Додона наденут наручники», что «Плахотнюк просто так не отдаст ни власть, ни деньги, ни свой статус», а «политика России на молдавском направлении дала трещину», ибо сделка социалистов с ACUM это «ошибка, которой воспользуются унионисты», то есть сторонники аннексии Молдавии Румынией.
Безусловно, такие риски существуют. Хотя они могут и не материализоваться. Ведь уже есть примеры того, что режим начинает рушиться: один из видных сподвижников Плахотнюка рано утро улетел на частном самолёте в Киев, скорее всего, просто сбежал.
Между тем, в сложившейся в Молдавии ситуации для России было бы ещё хуже не делать ничего, или делать так, как она поступала до последнего времени. А именно, пытаясь помогать своим сторонникам, игнорируя проблему правящего олигархата (у президента Додона не было никаких реальных полномочий), причём будучи вынужденной взаимодействовать с властями в решении тех или иных конкретных вопросов.
Это был сценарий с заранее известным концом: Россия всегда оставалась в дураках, когда Додон своим авторитетом в Москве обеспечивал для Молдавии режим наибольшего благоприятствования, а Плахотнюк и Ко вкупе с другими антироссийскими силами тянули Кишинёв в ЕС, НАТО, американскую кабалу, не давая при этом развиваться самой Молдавии.
За событиями в Кишинёве внимательно следят в Приднестровье, не ожидая от них для себя ничего хорошего. Фото: www.globallookpress.com
Поддержав всех противников Плахотнюка, Москва идентифицировала в Молдавии главное зло – её олигархат, который никогда не сделал бы ставку на Россию, в которой нет необходимой для него вольницы.
Временные союзники и новые правила
Понятно, что союз пророссийских и прозападных сил в Молдавии временный, как и игра Москвы с Вашингтоном и Брюсселем в одной команде. Однако он позволяет России решить целый ряд проблем. Во-первых, заслужить благодарность молдаван как главного участника их освобождения от криминальной власти, потому что США всё-таки далеко, а ЕС после выборов в Европарламент и предстоящего обновления его руководящих органов находится в периоде безвластия. Из этого получается, и это во-вторых, что именно сейчас у России есть возможность наилучшим образом попытаться обеспечить в Молдавии свои долгосрочные интересы. В-третьих, и это самое главное, Москва создаёт прецедент, которого так боятся власти стран, появившихся на постсоветском пространстве, что она не будет отныне бездействовать, делая реверансы в сторону их мнимого суверенитета, когда западные посольства стали там подлинными центрами власти.
Давно дискредитировавшая себя ставка на якобы хоть в чём-то пророссийские персоналии, столь дорого обошедшаяся России, например, на Украине, уходит в прошлое. Москва, похоже, намерена играть теперь с Западом по одним и тем же правилам. Наконец-то.
Не забывать о ПМР
Теперь важно, чтобы это побыстрее осознали и правящие круги Приднестровья. Поскольку их симпатии в обострившемся в Кишинёве конфликте между Плахотнюком и Ко и остальной Молдавией находятся, скорее всего, на стороне первого, что показала очевидная поддержка кишинёвской власти со стороны Тирасполя в ходе последних парламентских выборов. Хотя отчасти приднестровцев можно понять: с «авторитетами» по ту сторону Днестра легче делать дела, чем с демократами и социалистами. Кроме того, можно было спокойно жить, зная, что никакие интеграционные процессы с Молдавией Плахотнюка Москва поощрять бы не стала.
Поэтому самая большая деликатность, которая потребуется от России, будет касаться, видимо, не Кишинёва, а Тирасполя, где за последние десятилетия привыкли к независимому статусу и не хотят его менять.
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