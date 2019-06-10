Россия впервые меняет режим на постсоветском пространстве. Вместе с Западом

Автор:

Латышев Сергей

Такого действительно ещё никогда не было. Сенсаций сразу две. Во-первых, Россия впервые решила сменить олигархический режим на постсоветском пространстве, отойдя от давно изжившей себя практики обхаживания местных «царьков» и «авторитетных» политиков, заявляющих на словах - или в кулуарах - о готовности к сотрудничеству. Во-вторых, Москва пошла на этот небанальный шаг, несмотря на связанные с этим серьезные риски, объединив усилия с … Евросоюзом и США, ведущими против России «гибридную войну».

Речь идёт о драматических событиях в Молдавии, которой давно управляют через своих политических ставленников, подкупленные органы государственной власти и карманную юридическую систему большие и малые олигархи во главе с лидером Демпартии Владом Плахотнюком. Этот деятель считался до вчерашнего дня ставленником США и был уверен, что его власти над Молдавией ничто не угрожает. Перед этим «авторитетным» политиком стояла задача лишь «докупить» недостающие для создания правящей коалиции депутатские мандаты.

России, посольство которой в Кишинёве никогда ни во что не вмешивалось, он не боялся. В Западе, особенно в американцах, которые с почётом принимали его в Вашингтоне, Плахотнюк ценил реализм, полагая, что раз он является реальной властью в Молдавии с ним будут и дальше иметь дело, закрывая глаза на криминальную природу его власти. И вдруг Плахотнюк оказался в роли почти что Гитлера, против которого объединились страны, ведущие между собой «гибридную войну». Они не только объявили в ней в Молдавии «перемирие», но и объединились против олигархической власти. Плахотнюк переоценил собственную персону. У США и ЕС есть и без него немало преданных молдавских политиков, сидящих у них на зарплате и поэтому полностью послушных. Россия так же ничего не потеряет от краха его режима, но может кое-что получить и, самое главное, создать исключительно выгодный для Москвы прецедент.

Влад Плахотнюк – человек, который является в Молдавии всем. Или уже являлся? Фото: www.globallookpress.com

Что происходит в Кишинёве?

Очень скоро станет понятно, получится ли у великих держав, опирающихся на большинство молдаван, покончить с находящейся себе на уме, заигрывающей с Западом и отчасти с Востоком криминальной властью в Молдавии. Подмявший под себя государственные институты этой страны режим Плахотнюка пока сопротивляется, но коль скоро против него объединился весь мир, вряд ли продержится долго. Пока же у госучреждений страны продолжается «дежурство» «крепких парней», которым приказано не пускать в них новых министров. Здание кабмина оцепили полицейские в полной экипировке.

В центре Кишинёва вообще много полиции. Силовых действий она пока не предпринимает, как и армия, объявившая о невмешательстве. Неизвестно, на чьей стороне они на самом деле находятся. Вероятно, ждут, куда подует ветер, и следят, чтобы не было насилия, за что потом придётся отвечать. Демпартия проводит хилые демонстрации в свою поддержку и собирает подписи за отставку президента Игоря Додона, который игнорирует очередное временное прекращение послушным Плахотнюку Конституционным судом своих полномочий, проводя совещания советников, поздравляет иностранных лидеров с победой на выборах, благодарит Россию, ЕС и США за поддержку...

Двоевластие скоро закончится, так как в Демпартии Плахотнюка, по сведениям из Кишинёва, царят хаос, разброд и шатания. Однако прежде чем рухнуть, находящийся в агонии режим олигархата вполне может показать зубы. Поскольку криминальная власть держится на использовании административного ресурса, она рухнет с треском, когда он будет потерян. Предпосылки для этого созданы: великие державы – против, парламент Молдавии объявил незаконным правительство и.о.премьера Павла Филипа, человека Плахотнюка.

Депутаты призвали сотрудников правоохранительных органов «не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти». В принятой парламентариями декларации «О захваченном государстве» подчеркивается:

Парламент констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие Молдавии. Вместо мирной передачи власти кабинет решил ответить дестабилизацией. Парламент признает незаконным правительство Филипа.

Урок для других. Россия, ЕС и США – против Плахотнюка

Для Плахотнюка не представляло бы особого труда разогнать депутатов, использую свою частную армию, подкупленных полицейских и сотрудников спецслужб, если бы не обстоятельства появления нового правительства. Его избрание обеспечили в субботу появившиеся в парламенте вместе с президентом Додоном послы России, США и Евросоюза.

В их присутствии пророссийская глава социалистов Зинаида Гречаный была избрана спикером парламента, а прозападная Майя Санду, лидер либеральной партии «Действие и солидарность», стала премьером. Санду представила парламенту программу работы правительства и свою команду. Новое правительство тут же принесло присягу. На это судьбоносное заседание не явились депутаты от двух олигархических партий – Демпартии и «Шор», а также трое «независимых» - 40 из 101 депутата.

Парламент Молдавии и коррупция это почти что синонимы, большинство депутатов хотят теперь это изменить. Фото: FrimuFilms/ Shutterstock.com

По итогам парламентских выборов 24 февраля в парламент Молдавии прошли три крупные политические силы: поддерживающая президента Додона и выступающая за самые тесные связи с Россией Партия социалистов Республики Молдова (35 мандатов), Демпартия Плахотнюка (30 мандатов) и прозападный блок ACUM ("Сейчас") с 26 мандатами.

Ай да молодцы – и оппозиция, и державы

То, что посол США является в парламент формально суверенной страны и проталкивает там нужное Вашингтону решение, это не новость. Вспомним хотя бы Скопье, где американский посол пришёл с утра пораньше и не вышел из парламента до того, пока там не было проголосовано нужное Вашингтону решение по названию Македонии. Но когда и где так же действовал российский посол, особенно за компанию с американским? Никогда и нигде.

Неудивительно поэтому, что объявление на следующий день послушными Плахотнюку конституционными судьями этих решений «незаконными», «временная» передача ими президентских полномочий и.о.премьера Филипу, «роспуск» последним парламента и «назначение» досрочных выборов на 6 сентября, не произвели никакого впечатления на Додона, Гречаный и Санду.

Весьма показателен масштаб российского вмешательства в драматические события в Молдавии. Послом Олегом Васнецовым оно не ограничилось. Нового спикеру социалистку Зинаиду Гречаный оперативно поздравил с «отмененным» КС Молдавии избранием председатель Госдумы Вячеслав Володин. Пожелав «успешной работы» ей и её коллегам, он выразил уверенность, что Гречаный «будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия между Государственной Думой и Парламентом Республики Молдова в интересах граждан наших стран».

А заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак, знающий о Молдавии всё, похвалил мужественную и прагматичную позицию блока ACUM, лидером которого является Санду, и Партии социалистов, преодолевших внутренние разногласия ради цивилизованного выхода из кризиса в стране. По словам Козака, у власти в Молдавии находились силы, которые предпринимали «откровенно криминальные действия», в связи с чем требовалось «радикальное оздоровление политической ситуации». Он считает поэтому, что нет ничего удивительного в том, что «люди зачастую с противоположными политическими убеждениями» требуют «деоккупации» Молдовы от криминального режима». Козак также «с удовлетворением» отметил «поддержку этой позиции Европейским союзом и США».

С другой стороны, как утверждает Санду, ЕС уже официально признал её правительство. По словам нового премьера, в её адрес поступило заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини и еврокомиссара Йоханнеса Хана, которые приветствуют «решения, принятые парламентом Молдовы в интересах граждан страны». Санду добавила: «Все наши друзья хотят, чтобы злоупотребления, страх и дестабилизация немедленно прекратились».

Совет Европы также призвал молдавских политиков уважать верховенство закона, подчеркнув, что все политические вопросы должны решаться «демократически избранными представителями в парламенте».

Президент Игорь Додон и лидеры социалистов и либералов -спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный и премьер Майя Санду – лидеры сопротивления режиму Плахотнюка. Фото: www.globallookpress.com

Госдепартамент США также призвал «все стороны в Молдавии проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога». Вашингтон сигнализировал молдавскому олигархату, что никакие досрочные выборы не нужны и излишни:

Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства.

Риски есть, но…

Некоторые молдавские политологи считают, что теперь может пролиться кровь, что к вечеру на «на Додона наденут наручники», что «Плахотнюк просто так не отдаст ни власть, ни деньги, ни свой статус», а «политика России на молдавском направлении дала трещину», ибо сделка социалистов с ACUM это «ошибка, которой воспользуются унионисты», то есть сторонники аннексии Молдавии Румынией.

Безусловно, такие риски существуют. Хотя они могут и не материализоваться. Ведь уже есть примеры того, что режим начинает рушиться: один из видных сподвижников Плахотнюка рано утро улетел на частном самолёте в Киев, скорее всего, просто сбежал.

Между тем, в сложившейся в Молдавии ситуации для России было бы ещё хуже не делать ничего, или делать так, как она поступала до последнего времени. А именно, пытаясь помогать своим сторонникам, игнорируя проблему правящего олигархата (у президента Додона не было никаких реальных полномочий), причём будучи вынужденной взаимодействовать с властями в решении тех или иных конкретных вопросов.

Это был сценарий с заранее известным концом: Россия всегда оставалась в дураках, когда Додон своим авторитетом в Москве обеспечивал для Молдавии режим наибольшего благоприятствования, а Плахотнюк и Ко вкупе с другими антироссийскими силами тянули Кишинёв в ЕС, НАТО, американскую кабалу, не давая при этом развиваться самой Молдавии.

За событиями в Кишинёве внимательно следят в Приднестровье, не ожидая от них для себя ничего хорошего. Фото: www.globallookpress.com

Поддержав всех противников Плахотнюка, Москва идентифицировала в Молдавии главное зло – её олигархат, который никогда не сделал бы ставку на Россию, в которой нет необходимой для него вольницы.

Временные союзники и новые правила

Понятно, что союз пророссийских и прозападных сил в Молдавии временный, как и игра Москвы с Вашингтоном и Брюсселем в одной команде. Однако он позволяет России решить целый ряд проблем. Во-первых, заслужить благодарность молдаван как главного участника их освобождения от криминальной власти, потому что США всё-таки далеко, а ЕС после выборов в Европарламент и предстоящего обновления его руководящих органов находится в периоде безвластия. Из этого получается, и это во-вторых, что именно сейчас у России есть возможность наилучшим образом попытаться обеспечить в Молдавии свои долгосрочные интересы. В-третьих, и это самое главное, Москва создаёт прецедент, которого так боятся власти стран, появившихся на постсоветском пространстве, что она не будет отныне бездействовать, делая реверансы в сторону их мнимого суверенитета, когда западные посольства стали там подлинными центрами власти.

Давно дискредитировавшая себя ставка на якобы хоть в чём-то пророссийские персоналии, столь дорого обошедшаяся России, например, на Украине, уходит в прошлое. Москва, похоже, намерена играть теперь с Западом по одним и тем же правилам. Наконец-то.

Не забывать о ПМР

Теперь важно, чтобы это побыстрее осознали и правящие круги Приднестровья. Поскольку их симпатии в обострившемся в Кишинёве конфликте между Плахотнюком и Ко и остальной Молдавией находятся, скорее всего, на стороне первого, что показала очевидная поддержка кишинёвской власти со стороны Тирасполя в ходе последних парламентских выборов. Хотя отчасти приднестровцев можно понять: с «авторитетами» по ту сторону Днестра легче делать дела, чем с демократами и социалистами. Кроме того, можно было спокойно жить, зная, что никакие интеграционные процессы с Молдавией Плахотнюка Москва поощрять бы не стала.

Поэтому самая большая деликатность, которая потребуется от России, будет касаться, видимо, не Кишинёва, а Тирасполя, где за последние десятилетия привыкли к независимому статусу и не хотят его менять.