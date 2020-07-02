|
Россия возвращается в G7? Глава Госдепа сделал тонкий намёк
02 июля 2020, 01:00 • 76 • Политика
Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о необходимости диалога с Россией и оценил её возвращение в "Большую семёрку" (G7). "Президент (США) решает, какие гости приедут на саммит. Это его решение, и я, конечно, оставлю это на его усмотрение. Но я уверен, что очень важно чаще взаимодействовать с Россией", - очень дипломатично заявил он.
Госсекретарь США Майк Помпео оценил шансы России на возвращение в "Большую семёрку" (G7). Заявление глава Госдепа прозвучало на его пресс-конференции в Вашингтоне.
По словам Помпео, пока Россия входила в состав "Большой восьмёрки" (G8) - она "приносила проблемы". При этом госсекретарь добавил, что Москва и сейчас "продолжает представлять риск".
При этом глава Госдепа отметил, что США должны продолжать разговор с Россией. И чем чаще Вашингтон и Москва будут друг с другом взаимодействовать - тем лучше. Но решение, приглашать Россию на саммит G7 или нет, - за президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, что ранее кандидат в президенты США Джо Байден высказался против приглашения России на саммит. В ответ Дональд Трамп заявил, что в выходе России из G8 виноват Барак Обама, так как русские его переиграли, а он им мелочно отомстил.
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июня 2020, 05:00
|
30 июня 2020, 15:00
|
30 июня 2020, 06:00
|
29 июня 2020, 05:00
|
29 июня 2020, 22:25
|
27 июня 2020, 03:00
|
30 июня 2020, 07:00