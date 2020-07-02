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Россия возвращается в G7? Глава Госдепа сделал тонкий намёк

02 июля 2020, 01:00  •  76 • Политика
Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о необходимости диалога с Россией и оценил её возвращение в "Большую семёрку" (G7). "Президент (США) решает, какие гости приедут на саммит. Это его решение, и я, конечно, оставлю это на его усмотрение. Но я уверен, что очень важно чаще взаимодействовать с Россией", - очень дипломатично заявил он.
Госсекретарь США Майк Помпео оценил шансы России на возвращение в "Большую семёрку" (G7). Заявление глава Госдепа прозвучало на его пресс-конференции в Вашингтоне.
По словам Помпео, пока Россия входила в состав "Большой восьмёрки" (G8) - она "приносила проблемы". При этом госсекретарь добавил, что Москва и сейчас "продолжает представлять риск".
При этом глава Госдепа отметил, что США должны продолжать разговор с Россией. И чем чаще Вашингтон и Москва будут друг с другом взаимодействовать - тем лучше. Но решение, приглашать Россию на саммит G7 или нет, - за президентом США Дональдом Трампом.
Президент (США) решает, какие гости приедут на саммит. Это его решение, и я, конечно, оставлю это на его усмотрение. Но я уверен, что очень важно чаще взаимодействовать с Россией, - сказал Помпео.
Напомним, что ранее кандидат в президенты США Джо Байден высказался против приглашения России на саммит. В ответ Дональд Трамп заявил, что в выходе России из G8 виноват Барак Обама, так как русские его переиграли, а он им мелочно отомстил.

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