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Россия возвращается в Афганистан. В качестве посредника

22 августа 2021, 13:50  •  137 • Политика
На дипломатическом фронте случилась своеобразная сенсация. Представитель политического офиса "Талибана" (движение, запрещённое в России), контролирующего почти всю территорию Афганистана, посетил российское посольство в Кабуле и просил Россию выступить посредником в переговорах с не признающими власть талибов группировками на севере страны, предложив им вступить в диалог и избежать гражданской войны. Что открывает перед Россией новые горизонты по расширению своего влияния в регионе.
Афганская провинция Панджшер сегодня остаётся единственным регионом, неподконтрольным талибам*: там окопались и собирают все антиталибские силы и не капитулировавших афганских военных сын покойного главы таджикского "Северного альянса" Ахмад-шаха Масуда Ахмад Масуд и объявивший себя "законным президентом" вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Представитель талибов просил передать, что они до сей поры не делали никаких попыток силой войти в Панджшер, и настроены на мирное решение всех вопросов.
При этом посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов склонен доверять намерениям "Талибана" "урегулировать ситуацию более цивилизованно, чем Салех". Тем более, что в самом Кабуле талибы поддерживают порядок - "восьмые сутки подряд всё хорошо". Кроме того, что для нас наиболее важно, наши дипломаты убеждены в отсутствии у "Талибана" планов экспансии в страны Средней Азии. Как сказал посол:
Не верю, что они пойдут. У них слишком много дел дома.

Панджшер – как мина замедленного действия

Горный Панджшер ещё во времена нашей десятилетней Афганской войны был большой проблемой. Несколько "пандшерских" операций по ликвидации таджикской группировки Ахмад-шаха Масуда, несмотря на отдельные успехи, победой не увенчались и привели к серьёзным потерям. Когда в 1996г образованное движение "Талибан" выгнало из Кабула передравшихся за власть группировки "моджахедов" и само стало властью, Панджшер стал головной болью и для него: Ахмад-шах Масуд сколотил из полевых командиров-таджиков "Северный альянс", контролировавший до 25% территории страны на севере Афганистана с 5,5 млн. населения и 60-тысячной армией, пользовавшейся поддержкой как "ельцинской" России, так и США.
И хотя талибам удалось со временем значительно сократить площадь этого анклава и ликвидировать в 2001г Ахмад-шаха Масуда, созданный им независимый "Масудистан" просуществовал до самого вторжения американцев в 2001г и изгнания талибов. В котором формирования "Северного альянса" приняли самое деятельное участие: американцы нанимали их для всех наземных операций, сами ограничиваясь бомбардировками и охраной своих баз. Помимо денег и старых счётов был у "северян" и ещё один аргумент: основу их экономики составляло производство наркотиков, которое талибы запрещали, и которое после прихода американцев было поставлено на промышленную основу.
Теперь же, после ухода американских войск и триумфального возвращения талибов идея "Масудистана" снова оказалась востребованной. Американцы, в точности, как и британцы, покидая Индию, делают всё, чтобы расчленить Афганистан и столкнуть между собой отдельные его части, дабы получить повод для нового внешнего вмешательства. Недаром же экс-президент Трамп заявил, что
нам придется вернуться. Нам нужно вернуться, когда будет подходящий момент.
Именно поэтому сейчас на север перебрасываются все сохранившие боеспособность части армии свергнутого проамериканского правительства, реанимируется и подпитывается "Северный альянс" и узбекские части другого противника талибов – генерала Дустума. Именно для этого американцы пытались (благодаря позиции России – безуспешно) добиться вывода своих войск на базы в соседних странах Средней Азии.

Наш интерес в Афганистане

С точки зрения геополитических интересов США полноценная гражданская война в Афганистане с массой жертв и разрушений для них чрезвычайно выгодна. Во-первых, ни о каком восстановлении страны, приглашении иностранных специалистов, иностранных инвестициях для организации добычи полезных ископаемых, долженствующих заменить наркотики в качестве основы афганского экспорта, в этом случае не может быть и речи. Во-вторых, будет заложена на сто лет вперёд кровная вражда между пуштунами-талибами и узбекско-таджикским населением севера страны, на которой можно будет играть, раздувая нестабильность в нужный момент. В-третьих, у Запада появляется местный аналог "сирийской оппозиции", которую он всегда сможет признавать "законным правительством Афганистана" и войти снова в страну по его "приглашению". И, наконец, в-четвёртых и главных: при поражении "Северного альянса" и Ко, огромное число таджиков и узбеков побежит спасаться в Таджикистан и Узбекистан, что позволит мгновенно дестабилизировать эти страны и направить из них потоки беженцев непосредственно в Россию для её дестабилизации.
Афганские беженцы. Фото: Hussain Ali / Globallookpress
Надо ли говорить, что все вышеперечисленные "плюсы" для США являются "минусами" для России? Именно потому, осознавая возникшую в данном вопросе общность интересов, талибы и обратились к нашей стране с просьбой стать посредником в переговорах с "северянами" о прекращении гражданской войны. Авторитет России в Афганистане высок: "шурави" уважают и как в прошлом достойных противников, и как много чего хорошего понастроивших афганцам ещё при СССР, и как влиятельного игрока в примыкающих к Афганистану странах Средней Азии.
В подтверждение этого - курьёзный случай, который произошёл с украинскими вояками из ЧВК, брошенными в Афганистане их сбежавшими друзьями-американцами. Несмотря на клятвенные обещания Зеленского, вывозить своих "Нэзалэжная" не торопилась, а талибы в отношении "пособников оккупантов" гуманизмом, как известно, не отличаются. Поэтому, когда они всё-таки пришли, украинцы не нашли ничего лучшего, как представиться "русскими", после чего были тут же с миром отпущены. Ибо выстраивание отношений с Россией сегодня для "Талибана" одна из приоритетных задач, чем наши хитрые украинские "небратья", недолго думая, и воспользовались. Сложно, правда, прогнозировать, как отреагируют на их добровольное зачисление в "москали" дома, но жизнь свою они, по крайней мере, благодаря репутации России, сохранили.

Так всё-таки: "террористы" они или "сторона на переговорах"?

Да, остаётся, конечно, ещё и этический момент: ибо с одной стороны талибы теперь в Афганистане власть, и с ними надо как-то договариваться. А с другой – у нас они доселе числятся "запрещённой в стране террористической организацией". Не случайно, едва Москва начала вести переговоры с "Талибаном", как едва ли не все наши "рукопожатые" либералы и добрая половина экспертов горестно возопили:
Да ка же такое можно- садиться за стол переговоров с террористами? Да ещё – с запрещёнными в России?!
То есть, американцам, китайцам и туркам с талибами договариваться можно, а России –нет.
Да, "Талибан" по сей день числится "террористической организацией". И, вне всяких сомнений, Запад сделает всё, чтобы так оно оставалось и дальше. Ведь по его "двойным стандартам" чтобы считаться "террористом" совершенно необязательно устраивать теракты с жертвами из мирного населения. И напротив, устраивавших подобное чеченских террористов тот же Запад именовал "борцами за свободу", а Маргарет Тэтчер не гнушалась позировать на фото с главой "Ичкерии" Масхадовым. Ибо известный американский подход "он, конечно, сукин сын, но он НАШ сукин сын" и сегодня остаётся без изменений.
Брат беглого экс-президента Афганистана присягнул талибам*
Явно не будут способствовать тёплым отношениям с Западом и новые "правила жизни", опубликованные для Афганистана талибами. Дело даже не в их консервативно-исламском отношении к "женскому вопросу", что (как показывает пример соседней Исламской республики Пакистан, где женщина Беназир Бхутто была даже премьером) со временем "лечится". А вот что запрещено под страхом смерти производство наркотиков (кстати, одна из причин "оппозиции" талибам со стороны "Северного альянса"), гомосексуализм (а как же "толерантность"?!) и главное – любая деятельность с взиманием ссудного процента (что выводит Афганистан из-под контроля транснациональных банкиров и МВФ) – вот это действительно серьёзно и почти непреодолимо, а значит, борьба Запада с талибами будет продолжена.
Что же касается решения Совбеза ООН о признании "Талибана" террористической организацией, то не будем забывать, что принято оно под нажимом американцев в 2003 году, когда США уже оккупировали Афганистан, а талибы вовсю против них партизанили. В этом смысле "террористами" можно называть, как это делает нынешняя Украина, например, защищающих свою землю ополченцев Донбасса.
Да, в своё время талибы (как и практически все мусульманские страны, которых мы за это почему-то не объявили "террористическими") в порядке "исламской солидарности" поддерживали дудаевских сепаратистов в Чечне, но этим претензии конкретно от России к "Талибану", похоже, и исчерпываются. Да, американцы приписывают им ряд терактов в Афганистане. Но, что интересно, сами талибы своего авторства ни в одном из них не признали, что для террористов совершенно противоестественно. Вполне возможно, что за терактами этими стоят либо созданная некогда ЦРУ пресловутая "Аль-Каида"**, либо ИГИЛ***, с которым талибы жёстко воюют аж с 2015 года.
Так что, пусть и при выполнении талибами ряда условий, клеймо "террористической организации" с "Талибана" в обозримом будущем вполне может быть снято. Ведь по сути она никак не более "террористическая", чем то же ЦРУ, британская Ми-6 или израильский "Моссад", соответствующим образом отметившиеся и в Чечне, и на Ближнем Востоке и во многих других местах.
"Политика – есть искусство возможного" – говорил Талейран. И если сегодня ситуация такова, что, договорившись с "Талибаном", Россия сможет не только установить мир на южной границе своей среднеазиатской "зоны влияния", но и снова стать одним из главных внешнеполитических игроков в этом важном регионе, то почему бы ей не попытаться это сделать?!

Что с того?

Как ни странно это звучит, но сегодня именно изрядно поумневшие за последние 20 лет талибы стремятся не как в 1996 году пройтись по мятежным территориям "огнём и мечом", а договориться, дабы избежать управляемого хаоса, который пытаются создать после своего ухода американцы. При этом готовы делиться властью и даже создать коалиционное правительство.
Отвечает ли это нашим интересам? Без сомнения – да. Ибо иметь у себя под боком погрязший в многолетней гражданской войне Афганистан, миллионы беженцев и дестабилизацию Средней Азии с миллионами беженцев оттуда уже в Россию – всего этого нам совершенно не нужно. Как и повторного возвращения американцев. Но в равной степени не нужно нам и самим влезать в Афганистан для поддержки одной из сторон конфликта.
"Важно сверить часы": Путин напомнил единороссам июньский разговор
Недаром Владимир Путин на переговорах с Меркель признал приход к власти талибов в качестве "реалий сегодняшнего дня" и призвал международное сообщество не допустить развала Афганистана. Что же касается афганских внутренних дел, президент подчеркнул, что:
Мы Афганистан знаем, знаем хорошо. Убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни. Любые подобные социально-политические эксперименты ещё ни разу не увенчались успехом.
Подобная взвешенная позиция не может не радовать, ибо говорит о том, что свой интерес в Афганистане Россия понимает, но и на "советские грабли" дважды наступать не собирается.
* "Талибан", талибы – террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена, и её участники.
** "Аль-Каида" – террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
*** ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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