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Россия возвращает влияние, которым обладал в Африке СССР

04 февраля 2022, 16:05  •  168 • Украина
К событиям в Мали
На днях власти Мали выслали посла Франции, дав ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Правительство Мали уточнило, что это решение было вызвано «враждебными и возмутительными» высказываниями главы МИД Франции Жан-Ива Лё Дриана.
Особое раздражение Парижа вызвало решение властей Мали сотрудничать с российскими частными военными компаниями (ЧВК) для обеспечения безопасности в стране и обучения местных военных. Ле Дриан в интервью французскому еженедельнику Journal du Dimanche обвинил российскую ЧВК («компанию Вагнера») в разграблении ресурсов Мали.
Прибытие в Мали по приглашению её правительства российских военных специалистов, которые расположились на базе Тимбукту, где недавно размещались французские военные, вызвало переполох не только во Франции. «Пятнадцать европейских стран-партнеров Франции по антитеррористической операции в Сахеле, в том числе Италия, Эстония, Чехия, Румыния, Швеция, Дания, Бельгия, Португалия – все они решительно осуждают размещение на территории страны бойцов этой частной военной компании (ЧВК), связанной с Кремлём, – писала газета Le Parisien. – Франция… опасается, что "Вагнер" добьется успеха там, где французские солдаты терпели неудачу в течение девяти лет».
Хор голосов европейской прессы зазвучал довольно громко: «Ужасные русские наемники против честных французских ЧВК в Африке» (Le Figaro). «Флаг группы Вагнера взовьется над Мали!» (Le Monde). «Мали встает на пророссийский курс?» (датская Jyllands-Posten). «Париж рискует потерять Сахель» (итальянская IlGiornale). А постпред США при ООН Линда Томас-Гринфил заявила, что российские специалисты представляют опасность для военного контингента комплексной миссии по стабилизации обстановки в стране (МИНУСМА).
Мали – большая страна. Страна бедная, но при этом третий в Африке добытчик золота – около 50 тонн в год. Есть ещё уран, бокситы, руды чёрных и цветных металлов. В течение менее года (март 2020 г., май 2021 г.) в стране произошло сразу два военных переворота. Дело в том, что вся северо-восточная часть Мали контролируется исламистами из группировки "Ансар-ад-Дин", провозгласившими «независимое государство Азавад». В 2013 году была учреждена многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), а Франция взялась за подготовку малийской армии. Однако французские миротворцы отсиживались на базах, тогда как правительство теряло контроль над северными районами. Недовольство таким положением и стало причиной двух военных переворотов в Бамако, в результате чего к власти пришёл полковник Ассими Гойта.
«По мере усиления антифранцузских настроений после восьми лет военного присутствия, которое не позволило восстановить безопасность, российский флаг все чаще вздымается в стране. Более того, некоторые из путчистов получили образование в России или СССР. Возглавивший хунту Ассими Гойта известен связями с Москвой», – взволнованно комментировала эти события Le Figaro. В итоге Макрон объявил о свёртывании французской военной помощи Мали и начале вывода французского контингента. Тогда малийские власти и решили обратиться за помощью к России. В Европе заволновались. Париж пригрозил Мали "международной изоляцией", и даже Эстония объявила о выводе своих 50 солдат из Мали, если туда зайдут русские военные компании.
В ответ правительство Мали в ноте от 24 декабря 2021 г. сообщило, что российские инструкторы прибывают в страну «в контексте укрепления оперативных возможностей национальных сил обороны и безопасности», напомнив, что Мали уже много лет поддерживает двусторонние партнёрские отношения с Россией. По данным малийского Фонда защиты национальных ценностей, после обращения нового президента Ассими Гойты к России уровень доверия к нему возрос до 72,5%. При этом 83% опрошенных выступили против нахождения на территории страны французских военных.
Хотя военные специалисты из России, призванные властями Мали, прибыли, чтобы помочь борьбе с вооружёнными исламистами, появление русских военных советников Запад расценил как угрозу собственным интересам. Между тем Россия давно поддерживает с Мали дружественные связи. Почти 10 000 офицеров малийской армии прошли обучение ещё в советских, а затем в российских военных академиях. СССР помогал Мали осуществлять промышленные и инфраструктурные проекты, например строительство аэродрома Гао. В конце прошлого года Россия поставила в Мали четыре транспортных вертолета по контракту, заключенному годом ранее.
«Наемники "Вагнера", – пишет Le Figaro, – появились в большинстве африканских стран: Судане, Анголе, Гвинее, Мозамбике, ЮАР, Конго… Москва подписала соглашения о сотрудничества с двумя десятками государств континента. Российские наемники… обеспечивают подготовку местных вооруженных сил, охрану политических деятелей, защиту месторождений золота, серебра и урана. В обмен они заключают договоры на разработку природных ресурсов. Россия хочет вернуть влияние, которым обладала в Африке во времена СССР».
Фото: REUTERS/Paul Lorgerie
Если отбросить тенденциозность тона, одним из наиболее значимых изменений внешней политики России последних нескольких лет действительно стало «провозглашение курса на возвращение в Африку», пишет журнал «Россия в глобальной политике». Важную роль здесь сыграл саммит Россия – Африка, проходивший в октябре 2019 года в Сочи.
Что же касается ЧВК «Вагнер», то В. Путин ещё в 2018 году сказал: «По поводу "Вагнера" и того, что люди делают… По поводу присутствия их где-то там заграницей – если они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты».
Заглавное фото: REUTERS/Paul Lorgerie
Владимир МАЛЫШЕВ

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