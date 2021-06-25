Россия возьмет под контроль американские ПРО в Польше

Замглавы МИД призвал страны прислушаться к мнению России и отказаться от размещения системы в Европе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Москва будет брать в расчет размещение американских систем ПРО в Польше при военном планировании.

Ранее стало известно, что военных США разместят часть систем ПРО Aegis Ashore на севере Польши.

В оборонном ведомстве США сообщали, что база ПРО в Польше необходима для обнаружения и перехвата баллистических ракет. Представители Пентагона говорили, что развертывание ее в близ России не представляет опасности и не направлено на подрыв военно-стратегического потенциала Москвы.

Рябков также призвал Вашингтон и Варшаву отказаться от размещения системы в Европе, прислушавшись к России.