|
Россия возьмет под контроль американские ПРО в Польше
25 июня 2021, 11:20 • 69 • Политика
Замглавы МИД призвал страны прислушаться к мнению России и отказаться от размещения системы в Европе.
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Москва будет брать в расчет размещение американских систем ПРО в Польше при военном планировании.
Ранее стало известно, что военных США разместят часть систем ПРО Aegis Ashore на севере Польши.
В оборонном ведомстве США сообщали, что база ПРО в Польше необходима для обнаружения и перехвата баллистических ракет. Представители Пентагона говорили, что развертывание ее в близ России не представляет опасности и не направлено на подрыв военно-стратегического потенциала Москвы.
Рябков также призвал Вашингтон и Варшаву отказаться от размещения системы в Европе, прислушавшись к России.
Подпишитесь на нас
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2021, 00:40
|
22 июня 2021, 19:10
|
19 июня 2021, 07:45
|
24 июня 2021, 01:25
|
20 июня 2021, 21:20
|
20 июня 2021, 03:55
|
19 июня 2021, 22:25