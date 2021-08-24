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Россия возбудила дело по статье об экоциде за водную блокаду Крыма

24 августа 2021, 23:35  •  39 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
За шесть последних лет уровень солености залива Сиваш вырос в три раза
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде в связи с водной блокадой Крыма, устроенной киевским режимом в 2014 году. Об этом сообщает во вторник, 24 августа, пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Расследование ведется по статье "Экоцид" в отношении неустановленных пока лиц, находящихся на территории Украины, которые выступали против воссоединения Крыма и России.
Данные граждане нарушили положения Конвенции о запрещении военного или иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, причинив ущерб экономической, социальной и экологической обстановке полуострова, перекрыв Северо-Крымский канал, говорится в заявлении.
Отмечается, что подача днепровской воды по СКК прекращена с 26 апреля 2014 г.
В результате такого шага истощаются сельхозугодия, меняется экосистема залива Сиваш и прилегающих к нему территорий, включая флору и фауну. Соленость залива за эти годы выросла в три раза, указывается в релизе. Сократились популяции всех представителей животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Международного союза охраны природы и природных ресурсов, часть из них можно считать исчезнувшими.
Кроме того, заблокированный канал оказал влияние и на качество питьевой воды.
По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, в настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства данного преступления и причастных к нему граждан.
Напомним, в 2019 году бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко сигнализировал о проблеме Сиваша и в целом аграрных угодий украинской Херсонщины из-за перекрытых шлюзов Северо-Крымского канала. По его мнению, необдуманные действия постмайданных руководителей бумерангом ударили по местным же жителям.
Еще ранее, в 2015-ом, научный сотрудник Института морских биологических исследований в Севастополе Евгения Карпова сообщила, что процесс засоления восточной части залива Сиваш на западе Азовского моря угрожает гибелью рыб.

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