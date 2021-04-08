Россия возбудила дело из-за минирования территории Донбасса. Киев поймали на охоте за гражданскими

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских военнослужащих в связи с минированием территории в Донбассе. Киев поймали на охоте за гражданскими лицами.

Дело возбуждено по статье "Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ".

Русские следователи установили, что украинские военные заминировали территории между рекой Северский Донец и деревней Жёлтое. 7 апреля там подорвался 56-летний мужчина. Он остался жив, но получил ранения.

Следователи обратили внимание, что минирование участков местности, где нет военных объектов, направлено на убийство мирных жителей, а это является военным преступлением. В данном случае украинские силовики нарушают Конвенцию о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II.

Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдаёт и выполняет преступные приказы, - говорится в сообщении.

Это уже не первое уголовное дело, которое возбуждает Следственный комитет России в отношении украинских военных. 5 апреля ведомство начало производство в связи со смертью маленького мальчика в Донбассе. Ребёнок был убит бомбой, которую сбросил украинский дрон.