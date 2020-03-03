Россия вовремя выхватила Крым из турецких лап - Ходаковский

Турки уже давно прощупывали ситуацию в Крыму: архивы СБУ содержат множество документов, "изобличающих Турцию в рыхлении почвы на всякий случай". Такое мнение, размышляя над ситуацией в Сирии, высказал командир известной донбасской бригады "Восток" Александр Ходаковский, передаёт "Русская весна".

Он отметил, что мир так устроен, что всё в нём оплетено взаимосвязями. Ходаковский подчеркнул, что, вероятно, Турция считает сирийские территории сферой своих интересов. Тогда, по аналогии, продолжил он, территории, сопряжённые с Россией, тоже сфера её интересов.

"Но тогда что делаем мы под боком у Турции? А что делали и делают турки под боком у России?" - спросил он.

"Турция вела активную политику по внедрению в Крым через свою агентуру в среде крымско-татарского населения", - сразу напомнил командир.

Он отметил, что "если порыться в архивах СБУ, то там много найдётся интересных фактов, изобличающих Турцию в рыхлении почвы на всякий случай".

Ходаковский также напомнил, что отчётов "о схронах в крымских горах было предостаточно. И о пропагандистской работе среди татар".

Учитывая эти факторы и их "горячие головы", "повернись судьба иначе, турки могли бы править бал с молчаливого одобрения НАТО", подытожил командир.