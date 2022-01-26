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Россия восстановила все полномочия в ПАСЕ: "Это не подарок и не аванс, это наше право" - Толстой
26 января 2022, 21:30 • 46 • Политика
ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации России в полном объёме, сообщил глава делегации Толстой. "Возможность полноценно работать в ПАСЕ - не подарок и не аванс, а наше уставное право", - подчеркнул он.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ратифицировала полномочия делегации России в полном объёме. Об этом сообщил зампред Госдумы и глава делегации России в ПАСЕ Пётр Толстой.
Он отметил, что в ПАСЕ уже стало традицией каждый год опротестовывать полномочия русской делегации. Однако ассамблея - это площадка для дискуссии, а диалог всё-таки подразумевает равноправные отношения и недопустимость двойных стандартов.
- написал Толстой в своём Telegram-канале.
Он добавил, что Россия не будет признавать и выполнять никакие резолюции, принятые в отсутствии русской делегации или игнорирующие мнение Москвы. И Россия не будет менять обновлённую Конституцию в угоду кураторам русофобской группы "Балтик+". Истерику про "русские танки", "оккупацию" территорий и ущемлении иностранных агентов в Москве также принимать во внимание не намерены.
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