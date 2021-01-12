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Россия вошла в зону турбулентности: эксперт дал прогноз на 2021 - 2024 годы

12 января 2021, 12:55  •  13 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стране придется столкнуться с трудностями, которые ей подкинут западные оппоненты
В ближайшие годы Россию ожидают серьезные внутренние потрясения, и этим обязательно постараются воспользоваться западные противники. Об этом предупредил политолог Марат Баширов.
"С 2021 по 2024 г.г. наша внутренняя политика будет находится в зоне высокой турбулентности",
– отметил эксперт в комментарии "Свободной прессе". В первую очередь, причина в принятых в 2020 г. поправках в Конституцию. Он изменили принципы формирования ряда ключевых органов власти, расширили полномочия Госдумы, повлияли на работу правительства. Понятно, что в первое время, пока процессы будут запускаться, не все будет гладко.
"Наши западные оппоненты не преминут повставлять нам палки в колеса и спровоцировать внутреннюю оппозицию на какие-то протестные действия, прежде всего, на массированную информационную кампанию",
– предупреждает политолог. Он не считает, что эти действия окажут серьезное влияние на внутреннюю политику РФ, но полагает, что шум будет.
Ранее эксперт связал кандидатуру на пост главы ЦРУ с намерением новой администрации США устроить осенью 2021 г. "российский майдан".

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