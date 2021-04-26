Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предал...
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
Чехи попросили пощады у США: "Москва не будет сносить безропотно"
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
Главная / Политика

Россия вошла в список основных угроз безопасности США в 2021 году

26 апреля 2021, 17:25  •  79 • Политика
Разведка США опубликовала рассекреченную часть доклада об угрозах нацбезопасности, среди которых упоминается и Россия.
В США 9 апреля был издан доклад разведки, в котором выдержаны положения предыдущих стратегий по нацбезопасности. В списке основных угроз США остались Россия, Китай, КНДР и Иран, также указаны проблемы новых конфликтов, глобального терроризма и нестабильности.
В списке угроз США Китай стоит на первом месте, авторы доклада отмечают, что отношения с Пекином являются частью эпохального геополитического сдвига. Коммунисты Китая продолжают распространять своё влияние, разрушают устоявшиеся связи США с партнёрами и навязывают новые международные нормы. Американских экспертов также волнуют "вакцинная дипломатия" и инициатива "Один пояс - один путь". Отдельно отмечен рост сотрудничества Китая с Россией. Отмечено, что Китай "использует различные инструменты, от общественных инвестиций до шпионажа и кражи, чтобы продвигать свои технологические возможности".
Россия, по мнению авторов, продолжает подрыв влияния США, разделяет западные альянсы.
"Мы ожидаем, что Москва будет искать возможности для прагматического сотрудничества с Вашингтоном на своих собственных условиях, и мы оцениваем, что Россия не хочет прямого конфликта с американскими вооружёнными силами", - цитирует Катеhon доклад разведки.
Также отмечается, что Россия намерена добиться от США признания стран бывшего СССР своей "сферой влияния". Также подчёркивается, что ядерный арсенал России остаётся для США самым опасным, отмечается наличие киберугроз от России и опасность от её возможностей в космосе.
Иран продолжит борьбу с США и их союзниками на Ближнем Востоке, однако не намерен вступать в прямой конфликт с США. Угроза от КНДР сохранится в вопросе испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. Отмечается, что КНДР может провести кражи средств криптовалют для оплаты военных программ.
Отмечается, что США могут превратиться в изгоя из-за "комплекса супердержавы", пытаясь навязать всем только своё видение решения мировых проблем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
26 апреля 2021, 01:50
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
26 апреля 2021, 07:20
Одиозный русофоб из Львова поставил русских в пример украинцам
26 апреля 2021, 03:40
"Предупреждение Москве": Сверхсекретный" самолёт-шпион НАТО подняли в воздух для разведки
26 апреля 2021, 13:45
Обещание Путина Байдену спасло Украину от войны - СМИ
26 апреля 2021, 09:10
"Тебя позвали! Иди и говори!": Донбасс напомнил Зеленскому о главном обещании
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 апреля 2021, 01:50
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
26 апреля 2021, 07:20
Одиозный русофоб из Львова поставил русских в пример украинцам
26 апреля 2021, 00:00
Скрывала три дня, но коллега "сдала": Немецкая медсестра подменила вакцину ...
26 апреля 2021, 03:40
"Предупреждение Москве": Сверхсекретный" самолёт-шпион НАТО подняли в ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 апреля 2021, 08:45
Россия расставила точки над Україной
23 апреля 2021, 01:25
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словакия получила предупреждение
25 апреля 2021, 20:20
Забрать своих: Киеву предложили альтернативу разрыву дипотношений с Россией
25 апреля 2021, 12:05
20 минут "чрезвычайного обращения": Земану пришлось изменить формат
22 апреля 2021, 01:35
В Кремле ответили на ультиматум чешского МИДа
20 апреля 2021, 22:05
"Вы охренели, ребята. Совсем что ли?": Генерал указал на главную неувязку с "диверсией" в Чехии
25 апреля 2021, 18:30
"Нетрадиционные" пельмени из Нью-Йорка вызвали отвращение у русских: "Ешьте сами"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.