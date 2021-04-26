Россия вошла в список основных угроз безопасности США в 2021 году

Разведка США опубликовала рассекреченную часть доклада об угрозах нацбезопасности, среди которых упоминается и Россия.

В США 9 апреля был издан доклад разведки, в котором выдержаны положения предыдущих стратегий по нацбезопасности. В списке основных угроз США остались Россия, Китай, КНДР и Иран, также указаны проблемы новых конфликтов, глобального терроризма и нестабильности.

В списке угроз США Китай стоит на первом месте, авторы доклада отмечают, что отношения с Пекином являются частью эпохального геополитического сдвига. Коммунисты Китая продолжают распространять своё влияние, разрушают устоявшиеся связи США с партнёрами и навязывают новые международные нормы. Американских экспертов также волнуют "вакцинная дипломатия" и инициатива "Один пояс - один путь". Отдельно отмечен рост сотрудничества Китая с Россией. Отмечено, что Китай "использует различные инструменты, от общественных инвестиций до шпионажа и кражи, чтобы продвигать свои технологические возможности".

Россия, по мнению авторов, продолжает подрыв влияния США, разделяет западные альянсы.

"Мы ожидаем, что Москва будет искать возможности для прагматического сотрудничества с Вашингтоном на своих собственных условиях, и мы оцениваем, что Россия не хочет прямого конфликта с американскими вооружёнными силами", - цитирует Катеhon доклад разведки.

Также отмечается, что Россия намерена добиться от США признания стран бывшего СССР своей "сферой влияния". Также подчёркивается, что ядерный арсенал России остаётся для США самым опасным, отмечается наличие киберугроз от России и опасность от её возможностей в космосе.

Иран продолжит борьбу с США и их союзниками на Ближнем Востоке, однако не намерен вступать в прямой конфликт с США. Угроза от КНДР сохранится в вопросе испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. Отмечается, что КНДР может провести кражи средств криптовалют для оплаты военных программ.

Отмечается, что США могут превратиться в изгоя из-за "комплекса супердержавы", пытаясь навязать всем только своё видение решения мировых проблем.