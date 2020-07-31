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Россия вошла в число главных приоритетов Великобритании - заявление Минобороны
31 июля 2020, 15:05 • 89 • Политика
Россия входит в число главных приоритетов Великобритании, заявила государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди.
В официальном ответе Голди на обращение члена палаты лордов Джона Андерсона к британскому правительству говорится о том, что Великобритания продолжает считать Россию государством, представляющим значительную угрозу для Великобритании. С соответствующим документом ознакомилось RT.
"Отслеживание и реагирование на эту угрозу входит в число главных приоритетов министерства обороны", - отметила министр обороны.
Стоит отметить, что суть вопроса Андерсона заключалась в том, как английские власти оценивают безопасность Балтийского и Северного морей в свете информации о том, что в текущем году в состав Военно-морского флота России будет принято 40 новых кораблей и судов.
По словам Голди, Минобороны Великобритании отслеживает разработку всех новых российских судов, которые вводятся в строй, и, исходя из их боевых возможностей, делает соответствующие выводы.
Кроме того, она отметила, что власти продолжают оценивать "влияние вложений России в развитие её военно-морского потенциала на безопасность региона, в том числе Балтийского и Северного морей".
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