Россия воинственно и агрессивно мешает Украине привлекать новые кредиты • 122 • Аналитика © REUTERS / Oleksandr Klymenko Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал своим согражданам о проблемах с заимствованиями у украинского правительства. Виновата, разумеется, Россия: "Сейчас воинственная риторика со стороны России наносит большой вред. Условия для заимствований тоже, мягко говоря, не очень позитивные. За первые три месяца мы перевыполнили план заимствований на внутреннем рынке, что дало нам существенный запас ликвидности. Сейчас информационный фон, связанный с агрессивными действиями России, создает нервозность на рынках, что, соответственно, отражается и на котировках наших евробондов, и на активности инвесторов на внутреннем рынке. Этот информационный фон, который, я считаю, создается искусственно и нам не помогает — это факт". Действительно, на двух последних аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа удалось привлечь мизерные суммы: 6 апреля — 1,6 миллиарда гривен, а 13 апреля — менее 1,1 миллиарда гривен (в эквиваленте). Вопрос в другом: правда ли провальные размещения были спровоцированы именно военной риторикой и точно ли таковой со стороны России. На самом деле факты говорят совсем о другом, но оправдывать любые неудачи российскими кознями очень удобно. А с учетом того факта, что отдельные страны называют виновных поименно, удивительно, что украинский министр не обвинил в сокращении интереса к украинским облигациям, скажем, Петрова и Боширова. Это было бы совсем уж в тренде. Для начала — пару слов о воинственной риторике. Осенью 2020 года вещать из всех утюгов о возможности "освобождения Донбасса" по "карабахскому сценарию" стали не только прикормленные украинской властью эксперты, но и официальные лица Министерства обороны Украины. Вооруженные силы Украины начали проводить соответствующие учения. Примечательно, что "карабахский сценарий" тогда пришел на смену полюбившемуся ранее украинским патриотам "хорватскому сценарию", так же как в качестве чудо-оружия "святой "Байрактар" пришел на смену "святому "Джавелину". В феврале именно Украина начала демонстративно стягивать в Донбасс дополнительные подразделения и технику: эшелоны двигались среди бела дня через крупные населенные пункты, в интернет выкладывалось множество соответствующих видео. И это само по себе можно назвать воинственной риторикой, хоть и молчаливой. Апофеозом нагнетания ситуации стало провокационное заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, сделанное 30 марта: "ВСУ сегодня готовятся к разным вариантам, и, конечно, мы готовимся к наступлению… Если вы спросите, мы сегодня готовы? Готовы!" Примерно в этот момент в России началась переброска войск в регионы, граничащие с Украиной. А основные заявления о возможных последствиях для Украины в случае развязывания боевых действий прозвучали со стороны представителей российской власти и вовсе в апреле. Отреагировали ли покупатели облигаций внутреннего государственного займа Украины на воинственную риторику Киева? Да, безусловно. И не только тем, что практически перестали покупать новые облигации, но и тем, что стали выходить из ранее купленных. Сумма облигаций в собственности нерезидентов достигла локального пика 19 марта, приблизившись к 105 миллиардам гривен. Тогда еще массовой отправки российских войск в юго-западные регионы страны не наблюдалось. Но именно с этого дня вложения нерезидентов в украинские облигации стали сокращаться, уменьшившись уже до 96,6 миллиарда гривен. Из чего можно сделать вывод, что это была реакция на воинственную риторику в первую очередь со стороны Украины. Причем эту риторику никто и не думает прекращать: в день выхода интервью Марченко депутаты правящей партии "Слуга народа" от имени фракции обратились к президенту с призывом разорвать дипломатические отношения с Россией, начать мобилизацию и так далее. К слову, обращение обнародовал бывший глава комитета Верховной рады по международным делам Богдан Яременко, который получил известность тем, что подбирал себе проституток прямо во время заседания парламента. Но проблемы для Украины отнюдь не ограничиваются опасениями перехода к горячей фазе противостояния в Донбассе. Есть еще целый ряд факторов, не способствующих притоку даже спекулятивных капиталов. Прежде всего, Украина пока не может договориться о продолжении кредитования с МВФ. Среди множества условий Запада в вопросе возобновления кредитования едва ли не важнейшим является отказ Украины от суверенитета над судебной властью. Зеленский пытается выполнять установку "западных партнеров" и в ее рамках еще с конца прошлого года незаконно заблокировал работу Конституционного суда. На днях он добился принятия в первом чтении законопроекта "О конституционной процедуре", направленного на уничтожение независимости КС. Кроме того, президент честно пытается ликвидировать фрондирующий Окружной административный суд города Киева и наконец передать всю судебную систему в управление внешних сил. Но тут пока подвижки невелики, а перспективы туманны. Разумеется, приостановка кредитования Украины со стороны МВФ не добавляет уверенности спекулянтам в возвратности их вложений. Показательно, что остались без внимания и просьбы Украины к Соединенным Штатам Америки о предоставлении кредитных гарантий Киеву. В 2014-2016 годах США несколько раз предоставляли Украине подобные гарантии, что позволяло Киеву привлекать миллиардные кредиты под очень низкий для Украины процент — немногим более двух процентов. Собственно, шантаж в 2016 году Джо Байденом (тогда вице-президент США) Петра Порошенко (тогда президент Украины) по поводу непредоставления миллиарда долларов, если не будет уволен генеральный прокурор Виктор Шокин, который расследовал дело против компании Burisma (где подвизался Байден-младший), как раз и касался не "живого" миллиарда долларов, а кредитных гарантий США на один миллиард долларов. В Киеве думали, что после возврата демократов к власти вернутся и "плюшки" в виде кредитных гарантий — тем более масштабы украинских кредитов для США ничто. Но то ли из-за скандала вокруг Burisma, то ли из-за отношения к Зеленскому, то ли еще по каким причинам — Украина получила отказ. Еще одним фактором, который негативно влияет на привлечение внешнего финансирования, является продолжающийся обвал экономики. Несмотря на радужные планы украинского правительства годового роста реального ВВП на 4,6%, по итогам января — февраля Министерство экономики зафиксировало его падение на 2,8% к аналогичному периоду прошлого года. Причем по сравнению с январем падение лишь ускорилось, а драйверами сокращения ВВП выступают одновременно строительство (минус 12,8%), промышленность (минус 4,2%), сельское хозяйство (минус 6,1%) и транспорт (минус 7,7%). То есть проблемы с заимствованиями выходят далеко за рамки информационного фона, о котором заявляет министр финансов Украины Марченко. Не говоря уж о том, что этот фон создает прежде всего сама Украина. И как их украинские власти планируют решать, пока до конца не ясно. Между тем, по расчетам Национального банка Украины, только по государственным внешним долгам в 2021 году Украине придется потратить на погашение и обслуживание 8,6 миллиарда долларов. Причем на второй — четвертый кварталы приходится семь миллиардов долларов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





122 Источник Похожие новости Украинская военная промышленность переходит к ускоренному развитию Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии? Киев готов к триумфу в Европе. Готова ли Европа — неизвестно Зачем встречаться с Байденом Как владелец «Р-Фарм» избежал уголовных дел и строит в России лекарственную монополию при поддержке Дениса Мантурова и Татьяны Голиковой Коррупция властей остается безнаказанной Новости партнеров