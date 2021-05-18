Россия вновь резко сократила вложения в госдолг США

Всего за месяц Россия резко сократила свои вложения в государственные бумаги США. Об этом говорится в сообщении американского Минфина.

В Минфине США сообщили о колебаниях вложений от России в американское госбумаги. По официальным данным, Россия урезала свои вложения с $5,756 млрд в феврале до $3,976 млрд в марте.

При этом, указали в ведомстве, наблюдался рост вложений в долгосрочные облигации. Если в краткосрочные "съехали" в марте до $2,88 млрд (по сравнению с $5,4 млрд за февраль), то долгосрочные подскочили в 3,5 раза. Так, по сведениям Минфина США, долгосрочные облигации в феврале составляли $306 млн, а уже в марте их сумма выросла до $1,08 млрд.

Стоит отметить, что Россия не в первый раз резко сокращает свои вложения в американский госдолг.

Сокращения начались еще в 2018 году. Тогда в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. На следующий год, в августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до $9,3 млрд. Еще через год в марте 2020-го вложения от нашей страны были урезаны более чем в три раза (с $12,58 млрд до $3,85 млрд по сравнению с февралем). Затем в апреле вновь был увеличен объем вложений до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с $6,85 млрд до $5,39 млрд.