Россия вновь пытается уйти от санкций США по "Северному потоку - 2"

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Трубоукладчик газопровода совершает неожиданные "маневры"

В начале декабря судно "Фортуна" вернулась к строительству "Северного потока – 2" спустя два месяца после смены владельца. Однако журналисты выяснили, что трубоукладчиком теперь распоряжается новая компания.

В октябре этого года ООО "Универсальная транспортная группа" купила у гонконгской Strategic Mileage "Фортуну". Теперь же в Российском международном реестре судов хозяином судна значится другая фирма – ООО "КВТ-Рус". Когда именно произошла сделка, пока неизвестно.

Журналисты РБК выяснили, что "КВТ-Рус" базируется в Москве, при этом за 2019-й компания получила доходов в 1 тыс. рублей. Единственным сотрудником фирмы и ее учредителем, а также гендиректором является С.В. Малков.

Эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина подчеркнула в разговоре с изданием, что компания, купившая баржу в октябре, не могла не знать о рисках, связанных с рестрикциями США. Она полагает, что такие маневры объясняются тем, чтобы бывшие владельцы "Фортуны" не столкнулись с ограничениями. Специалист подметила, что санкции 2019-го включали в себя наказания для компаний, которые становятся участниками "структурированных" или "обманных" сделок, предоставляя суда для строительства газопровода. Однако эксперт указала на то, что подобные рестрикции не всегда исполнялись точно. Сейчас же США готовят новый пакет санкций, куда войдут ограничения для компаний, предоставляющих суда.

"Возможно, что это [смена собственников баржи] как-то связано с желанием запутать следы до того, как администрация Джо Байдена возьмет контроль над санкциями",

– добавила Шагина.

До санкций 2019-го "Фортуна" занималась строительством "Северного потока – 2". Ее у гонконгской компании в аренду брала российская группа компаний МРТС. Однако из-за рестрикций фирма заявила, что собственник расторг договор, а сама компания не будет участвовать в достройке газопровода.