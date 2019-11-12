Россия внезапно ожила. Либеральному миропорядку грозит опасность • 18 • Аналитика



Проект «ЗЗ». Действующему миропорядку бросили вызов, пишут западные аналитики. Россия, этот «старый игрок», внезапно «ожила». Под угрозой ныне не путинская стабильность, а мировая либеральная. Пентагон, кстати, с таким утверждениями не спорит. Напротив, военные и разведчики США подготовили ряд документов, содержащих списки «угроз» и мероприятий по противодействию угрозам.



Россия, внезапно ожившая



Колумнист Вольфганг Ханссон в «Aftonbladet» напоминает о падении Берлинской стены, случившемся ровно тридцать лет тому назад. То время принято считать началом нового мирового порядка. Это было ясно всем, отмечает обозреватель. Однако нынче этот порядок «подходит к концу».



И когда же на Западе прозевали поворот?



Это «случилось несколько недель назад», полагает автор. Да, этот момент привлёк к себе «некоторое внимание», но Ханссон не думает, что многие люди засекли здесь «конечную точку мирового порядка» — того самого, что установился «после краха коммунизма».



Вот что засёк господин Ханссон.



Американские военные на севере Сирии покинули ту базу, откуда они вели действия против «Исламского государства» (запрещено в России) в тесном сотрудничестве с сирийскими курдами. Их автоколонну «встретили сердитые курды, которые бросали в американцев картошку» и считали их предателями. Спустя всего несколько часов после отъезда американцев, продолжает автор, база «была захвачена российскими солдатами, которые строчили в «Twitter», как быстро произошёл вывод американских войск».







Без единого выстрела, добровольно американцы оставили «позицию, стратегически важную для своего главного врага — России». Такой отход ясно иллюстрирует отказ Соединённых Штатов от роли державы, имеющей «твёрдое понимание» мирового порядка.



За восемь лет войны Сирия превратилась в конфликт, в котором великие державы мира ведут сражение за влияние, напоминает далее Ханссон. Иные видят в этом даже «третью мировую войну». При президенте Обаме США долгое время избегали ввода в Сирию своих войск, не желая попасть в новый военный тупик, в какой они угодили после войн в Ираке и Афганистане. Но когда «Исламское государство» образовало уже целый террористический «халифат», Соединённые Штаты «не могли пассивно на это смотреть». Обама инициировал создание международной коалиции. Этот союз сработал — и не в последнюю очередь благодаря курдам, которые действовали как наземные войска коалиции. И военное присутствие в Сирии США заставляло русских и всех прочих наблюдать со стороны.



Со времён Второй мировой войны, развивает свои тезисы Ханссон, в Соединённых Штатах не было президента, который добровольно бы отказался от американского влияния на мировой арене и сражения за него.



Но не таков мистер Трамп. Он не видит своих действий в геополитическом измерении, считает автор. Он думает «только о выполнении предвыборных обещаний» и выступает в роли бизнес-лидера, который не хочет платить деньги за «ненужные вещи». «Кажется, он даже не воспринимает Россию как коллегу по международной арене», — иронизирует Ханссон.



Когда установившемуся мировому порядку бросили вызов новые игроки, как это произошло 11 сентября 2001 года, США сопротивлялись.



Когда ожили старые игроки — например, когда Россия «вторглась в Грузию в 2008 году и аннексировала Крым в 2014 году», поставив мировой порядок «под сомнение», США «явно сопротивлялись».





Но совсем иное дело, когда тот, кто контролирует господствующий мировой порядок, «самоустраняется и создает силовой вакуум, который могут заполнить враги этого порядка».



Вывод колумниста: мистер Трамп — это троянский конь. Он саботирует интересы собственной нации и союзников. Он «относится к бывшим друзьям как к врагам, и наоборот». И в конце концов он «подрывает уверенность в авторитете США».



Вот в этом Ханссон и видит угрозу «либеральному мировому порядку». Пророчествовать на тему будущего рано. Ясно только, что новый порядок окажется «гораздо более нестабильным», а вместо сверхдержавы и её союзников появится «большое количество региональных центров силы».







Стратегия. Не простая, а гиперзвуковая и ядерная

Тем временем спецслужбами США совместно с Пентагоном было подготовлено заявление, в котором особое место занимает Россия.



Совместное заявление Министерства юстиции, Министерства обороны США, ФБР, АНБ и ряда других ведомств, касающееся обеспечения безопасности выборов 2020 года, появилось на сайте Пентагона.



Заявление выпущено генпрокурором Уильямом Барром, министром обороны Марком Эспером, и. о. директора Национальной разведки Джозефом Магуайром, директором ФБР Кристофером Рэем, директором АНБ генералом Полом Накасоне и др.



В совместном заявлении указывается, что до проведения выборов в США осталось менее года. Уже скоро американцам предстоит пойти и проголосовать на президентских выборах 2020 года.



Безопасность выборов в заявлении определена «главным приоритетом для всех». Как сообщают Пентагон и спецслужбы, правительство США достигло «беспрецедентного уровня координации» и работает со всеми 50 штатами и на местном уровне, а также с партнёрами из частного сектора. Работа идёт над выявлением угроз и защитой демократического процесса.



«Наши противники хотят подорвать наши демократические институты, — сообщается в заявлении, — повлиять на общественные настроения и на политику правительства». По мнению авторов документа, «Россия, Китай, Иран и другие иностранные государства будут стремиться со злым умыслом вмешиваться в процесс голосования или повлиять на восприятие избирателей».



В качестве инструментов, которыми будут пользоваться «злоумышленники», называются кампании в социальных сетях, операции по дезинформации, проведение разрушительных кибератак на инфраструктуру.



Пентагон и разведка обещают «внимательно следить за любыми угрозами американским выборам». По мнению авторов заявления, проинформированная общественность окажется устойчивой к угрозам.



В заявлении содержится призыв ко всем американским гражданам: каждый американец должен «сообщать о любой подозрительной деятельности чиновникам на местах, ФБР или в Министерство внутренней безопасности». Наибольшее средство для борьбы с угрозами — «усилия всего общества».



Параллельно в сети был обнародован другой документ. В докладе Управления генерального инспектора Пентагона содержится перечень задач на 2020-й финансовый год. (Ссылка на страницу с документом. Внимание: с российских IP сайт может не открываться!)



Среди «ключевых областей», имеющих важное значение для Пентагона, в документе на первом месте стоит этот пункт: «Противостояние с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей».



И только на втором прописана «Борьба с глобальным терроризмом».



«Обеспечение благосостояния и благополучия военнослужащих и членов их семей» — таков пункт номер три.



Дальше перечисляются поведение (этика), финансовое управление, совершенствование операций и возможностей в киберпространстве, а также космических операций и ядерного сдерживания. На самом последнем месте названо «предоставление экономически эффективного медицинского обслуживания».



В Управлении генерального инспектора Пентагона мощными аргументами в пользу противодействия России являются… цитаты военачальников. К примеру, приводится мартовское высказывание генерала Данфорда, который сообщил, что Москва проводит «операции в информационном и киберпространстве», а свои военные операции сочетает с «нетрадиционными методами». Русские, по словам генерала, оказывают экономическое и политическое давление с тем, чтобы продвинуть собственные интересы и сделать так, чтобы упало доверие к Североатлантическому альянсу. Месье Макрон – большой учёный. В геополитике он знает толк



Особо отмечается, что ради достижения своих целей Россия полагается на ядерные силы, а именно на стратегические вооружения. Это оружие, по мнению авторов доклада, — один из ключевых элементов российской стратегии нацбезопасности. Впрочем, русские успевают частично модернизировать и традиционные вооружения.



Внимание в документе уделяется также новым технологиям русских. Пентагон обеспокоен тем, что с обретением гиперзвукового ракетного вооружения у Москвы появляются новые возможности. В связи с этим в докладе упоминается гиперзвуковая ракета «Авангард», чьи блоки отнесены к «угрозе» американской противоракетной обороне ввиду «беспрецедентной» скорости средств доставки.







В России уже появились отклики на этот доклад.



Сенатор Виктор Озеров сказал Федеральному агентству новостей, что получить подобную оценку действий России — «приятно»:

«Приятно, что США дали такую оценку. Мы к этому действительно стремимся. Президентом поставлена задача. Мы сделали всё, чтобы личный состав армии и флота в совершенстве владел современными видами вооружений и военной техникой. И готов был бы решить задачи как в плановой, так и во внезапной ситуации».



Можно предположить, что за время, оставшееся до президентских выборов в США, военные и спецслужбы США выпустят ещё не один доклад либо внесут изменения в списки «угроз». Демократия в опасности! Действующему миропорядку бросили вызов, пишут западные аналитики. Россия, этот «старый игрок», внезапно «ожила». Под угрозой ныне не путинская стабильность, а мировая либеральная. Пентагон, кстати, с таким утверждениями не спорит. Напротив, военные и разведчики США подготовили ряд документов, содержащих списки «угроз» и мероприятий по противодействию угрозам.Колумнист Вольфганг Ханссон в «Aftonbladet» напоминает о падении Берлинской стены, случившемся ровно тридцать лет тому назад. То время принято считать началом нового мирового порядка. Это было ясно всем, отмечает обозреватель. Однако нынче этот порядок «подходит к концу».И когда же на Западе прозевали поворот?Это «случилось несколько недель назад», полагает автор. Да, этот момент привлёк к себе «некоторое внимание», но Ханссон не думает, что многие люди засекли здесь «конечную точку мирового порядка» — того самого, что установился «после краха коммунизма».Вот что засёк господин Ханссон.Американские военные на севере Сирии покинули ту базу, откуда они вели действия против «Исламского государства» (запрещено в России) в тесном сотрудничестве с сирийскими курдами. Их автоколонну «встретили сердитые курды, которые бросали в американцев картошку» и считали их предателями. Спустя всего несколько часов после отъезда американцев, продолжает автор, база «была захвачена российскими солдатами, которые строчили в «Twitter», как быстро произошёл вывод американских войск».Без единого выстрела, добровольно американцы оставили «позицию, стратегически важную для своего главного врага — России». Такой отход ясно иллюстрирует отказ Соединённых Штатов от роли державы, имеющей «твёрдое понимание» мирового порядка.За восемь лет войны Сирия превратилась в конфликт, в котором великие державы мира ведут сражение за влияние, напоминает далее Ханссон. Иные видят в этом даже «третью мировую войну». При президенте Обаме США долгое время избегали ввода в Сирию своих войск, не желая попасть в новый военный тупик, в какой они угодили после войн в Ираке и Афганистане. Но когда «Исламское государство» образовало уже целый террористический «халифат», Соединённые Штаты «не могли пассивно на это смотреть». Обама инициировал создание международной коалиции. Этот союз сработал — и не в последнюю очередь благодаря курдам, которые действовали как наземные войска коалиции. И военное присутствие в Сирии США заставляло русских и всех прочих наблюдать со стороны.Со времён Второй мировой войны, развивает свои тезисы Ханссон, в Соединённых Штатах не было президента, который добровольно бы отказался от американского влияния на мировой арене и сражения за него.Но не таков мистер Трамп. Он не видит своих действий в геополитическом измерении, считает автор. Он думает «только о выполнении предвыборных обещаний» и выступает в роли бизнес-лидера, который не хочет платить деньги за «ненужные вещи». «Кажется, он даже не воспринимает Россию как коллегу по международной арене», — иронизирует Ханссон.Когда установившемуся мировому порядку бросили вызов новые игроки, как это произошло 11 сентября 2001 года, США сопротивлялись.Когда ожили старые игроки — например, когда Россия «вторглась в Грузию в 2008 году и аннексировала Крым в 2014 году», поставив мировой порядок «под сомнение», США «явно сопротивлялись».Но совсем иное дело, когда тот, кто контролирует господствующий мировой порядок, «самоустраняется и создает силовой вакуум, который могут заполнить враги этого порядка».Вывод колумниста: мистер Трамп — это троянский конь. Он саботирует интересы собственной нации и союзников. Он «относится к бывшим друзьям как к врагам, и наоборот». И в конце концов он «подрывает уверенность в авторитете США».Вот в этом Ханссон и видит угрозу «либеральному мировому порядку». Пророчествовать на тему будущего рано. Ясно только, что новый порядок окажется «гораздо более нестабильным», а вместо сверхдержавы и её союзников появится «большое количество региональных центров силы».Тем временем спецслужбами США совместно с Пентагоном было подготовлено заявление, в котором особое место занимает Россия.Совместное заявление Министерства юстиции, Министерства обороны США, ФБР, АНБ и ряда других ведомств, касающееся обеспечения безопасности выборов 2020 года, появилось на сайте Пентагона.Заявление выпущено генпрокурором Уильямом Барром, министром обороны Марком Эспером, и. о. директора Национальной разведки Джозефом Магуайром, директором ФБР Кристофером Рэем, директором АНБ генералом Полом Накасоне и др.В совместном заявлении указывается, что до проведения выборов в США осталось менее года. Уже скоро американцам предстоит пойти и проголосовать на президентских выборах 2020 года.Безопасность выборов в заявлении определена «главным приоритетом для всех». Как сообщают Пентагон и спецслужбы, правительство США достигло «беспрецедентного уровня координации» и работает со всеми 50 штатами и на местном уровне, а также с партнёрами из частного сектора. Работа идёт над выявлением угроз и защитой демократического процесса.«Наши противники хотят подорвать наши демократические институты, — сообщается в заявлении, — повлиять на общественные настроения и на политику правительства». По мнению авторов документа, «Россия, Китай, Иран и другие иностранные государства будут стремиться со злым умыслом вмешиваться в процесс голосования или повлиять на восприятие избирателей».В качестве инструментов, которыми будут пользоваться «злоумышленники», называются кампании в социальных сетях, операции по дезинформации, проведение разрушительных кибератак на инфраструктуру.Пентагон и разведка обещают «внимательно следить за любыми угрозами американским выборам». По мнению авторов заявления, проинформированная общественность окажется устойчивой к угрозам.В заявлении содержится призыв ко всем американским гражданам: каждый американец должен «сообщать о любой подозрительной деятельности чиновникам на местах, ФБР или в Министерство внутренней безопасности». Наибольшее средство для борьбы с угрозами — «усилия всего общества».Параллельно в сети был обнародован другой документ. В докладе Управления генерального инспектора Пентагона содержится перечень задач на 2020-й финансовый год. (Ссылка на страницу с документом. Внимание: с российских IP сайт может не открываться!)Среди «ключевых областей», имеющих важное значение для Пентагона, в документе на первом месте стоит этот пункт: «Противостояние с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей».И только на втором прописана «Борьба с глобальным терроризмом».«Обеспечение благосостояния и благополучия военнослужащих и членов их семей» — таков пункт номер три.Дальше перечисляются поведение (этика), финансовое управление, совершенствование операций и возможностей в киберпространстве, а также космических операций и ядерного сдерживания. На самом последнем месте названо «предоставление экономически эффективного медицинского обслуживания».В Управлении генерального инспектора Пентагона мощными аргументами в пользу противодействия России являются… цитаты военачальников. К примеру, приводится мартовское высказывание генерала Данфорда, который сообщил, что Москва проводит «операции в информационном и киберпространстве», а свои военные операции сочетает с «нетрадиционными методами». Русские, по словам генерала, оказывают экономическое и политическое давление с тем, чтобы продвинуть собственные интересы и сделать так, чтобы упало доверие к Североатлантическому альянсу.Особо отмечается, что ради достижения своих целей Россия полагается на ядерные силы, а именно на стратегические вооружения. Это оружие, по мнению авторов доклада, — один из ключевых элементов российской стратегии нацбезопасности. Впрочем, русские успевают частично модернизировать и традиционные вооружения.Внимание в документе уделяется также новым технологиям русских. Пентагон обеспокоен тем, что с обретением гиперзвукового ракетного вооружения у Москвы появляются новые возможности. В связи с этим в докладе упоминается гиперзвуковая ракета «Авангард», чьи блоки отнесены к «угрозе» американской противоракетной обороне ввиду «беспрецедентной» скорости средств доставки.В России уже появились отклики на этот доклад.Сенатор Виктор Озеров сказал Федеральному агентству новостей, что получить подобную оценку действий России — «приятно»:Можно предположить, что за время, оставшееся до президентских выборов в США, военные и спецслужбы США выпустят ещё не один доклад либо внесут изменения в списки «угроз». Демократия в опасности! Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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