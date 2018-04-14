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Россия внесла в СБ ООН проект резолюции с осуждением удара США и союзников по Сирии

14 апреля 2018, 20:09  •  128 • Политика

ООН, 14 апреля. /ТАСС/. Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности (СБ) ООН проект резолюции, осуждающей удар США и союзников по Сирии и требующей от них немедленно прекратить агрессию в отношении этой страны. Как заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, документ "находится на столе" и готов к голосованию.

В одностраничном тексте, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, выражается возмущение "агрессией против Сирийской Арабской Республики Соединенными Штатами и из союзниками, нарушающей международное право и Устав ООН". В документе осуждаются действия западных стран, а также содержится требование, чтобы они "немедленно и без каких-либо задержек прекратили агрессию против Сирийской Арабской Республики" и воздержались от дальнейших силовых действий в нарушение Устава ООН.

В проекте резолюции выражается обеспокоенность тем, что удары по Сирии были нанесены в момент, когда эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) "начали работу по сбору доказательств неподтвержденной химической атаки в городе Дума".

Небензя отметил, что Россия вынесет свой проект резолюции с осуждением удара США и союзников по Сирии в конце заседания Совета Безопасности ООН в субботу. 

"Мы предложили вашему вниманию краткий проект резолюции, голосование по которому требуем в конце этого заседания", - сказал дипломат. Он призвал членов СБ ООН не "уходить от ответственности". "На вас смотрит мир, проявите принципиальность", - обратился Небензя к участникам заседания.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски"; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

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