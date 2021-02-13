Россия внесла в санкционный список еще девять украинских компаний

Москва, 12 февраля. Россия расширила санкции против украинских компаний.

Российское правительство расширило список украинских компаний, против которых были введены ответные экономические санкции. Постановление размещено на портале правовой информации.

В 2018 году РФ в ответ на ограничения со стороны Украины ввела санкции. В список добавили еще девять компаний: ООО «Краншип», ПАО «Полтавский агроагрегатный завод», ООО «Трансшип» с дочерними предприятиями «Трансшип Балк» и «Трансшип-сервис», а также ООО «Донмар», ООО «Максима Металл Сервис», ООО «Солар Стальконструкция», Kirgan Holding S.A.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пообещал не закрывать телеканал «НАШ», который критиковали националисты за информационную политику , вслед за другими СМИ. Вопрос об этом главе государства задала журналистка телеканала «НАШ». Зеленский ответил, что не считает, будто закрытые ранее «112.Украина», NewsOne и ZIK были украинскими и назвал их якобы финансируемыми из России.