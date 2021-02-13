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Россия внесла в санкционный список еще девять украинских компаний
13 февраля 2021, 04:50 • 143 • Украина
Москва, 12 февраля. Россия расширила санкции против украинских компаний.
Российское правительство расширило список украинских компаний, против которых были введены ответные экономические санкции. Постановление размещено на портале правовой информации.
В 2018 году РФ в ответ на ограничения со стороны Украины ввела санкции. В список добавили еще девять компаний: ООО «Краншип», ПАО «Полтавский агроагрегатный завод», ООО «Трансшип» с дочерними предприятиями «Трансшип Балк» и «Трансшип-сервис», а также ООО «Донмар», ООО «Максима Металл Сервис», ООО «Солар Стальконструкция», Kirgan Holding S.A.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский пообещал не закрывать телеканал «НАШ», который критиковали националисты за информационную политику , вслед за другими СМИ. Вопрос об этом главе государства задала журналистка телеканала «НАШ». Зеленский ответил, что не считает, будто закрытые ранее «112.Украина», NewsOne и ZIK были украинскими и назвал их якобы финансируемыми из России.
Автор: Геннадий Плюшкин
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