Россия внесла украинца в базу Интерпола за подстрекательство к теракту

Информация о розыске вместе с двумя фотографиями преступника, подозреваемого в подстрекательству к совершению теракта опубликована на сайте международной организации

20-летний Стефан Капинос объявлен по запросу России в международный розыск по линии Интерпола. Его подозревают в подготовке террористического акта в Сочи. Об этом сообщается на сайте международной организации, где размещена и фотография предполагаемого преступника, сообщает "РИА Новости".

Капинос, родившийся в Ялте, является гражданином Украины. Он является членом организации УНА-УПСО*. По данным следствия, молодой человек был инструкторов гражданина Украины Павла Гриба, задержанного ранее на территории России. Гриб подговаривал сочинскую школьницу произвести взрыв во время выпускного вечера 30 июня. Общение шло через интернет.

Гриба вскоре арестовали. Он находится в СИЗР в Ростовской области. Решением суда его арест продлен до 24 апреля 2019 года.