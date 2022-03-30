Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
Интервью с Зеленским? Журналисты в России указали на предателей
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил&qu...
Главная / Политика

Россия вместе с Ираном обойдут санкции. Лавров указал на "неприемлемое явление"

30 марта 2022, 16:25  •  58 • Политика
Россия и Иран будут обходить западные односторонние санкции, которые являются незаконными. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.
Западные страны стремятся "подорвать принцип суверенного равенства государств", вводя односторонние нелегитимные санкции. По словам Сергея Лаврова, это неприемлемое явление.
Будем как добиваться осуждения этого неприемлемого явления в международной дискуссии, так и выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия,
- сказал глава МИД России.
Запад подрывает принцип невмешательства во внутренние дела других стран, и Россия будет бороться с этими действиями, добавил министр.
Ранее Лавров разоблачил "заботу" западных политиков об Украине. Он обратил внимание на внешнеполитические акценты Запада во главе с США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


58
Источник
Похожие новости
30 марта 2022, 00:40
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращением
30 марта 2022, 06:30
Постпред Украины поставил России ультиматум в Совбезе ООН
30 марта 2022, 12:20
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
30 марта 2022, 03:00
Путин внёс изменения в состав научного совета при Совбезе: Стали известны имена исключённых
30 марта 2022, 08:15
Спасение полковника из-под огня украинского снайпера: Спецоперацию провернул раненый журналист
30 марта 2022, 08:15
Украина больше не скрывает: с Россией сражаются националисты
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 марта 2022, 00:40
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращением
30 марта 2022, 06:30
Постпред Украины поставил России ультиматум в Совбезе ООН
30 марта 2022, 12:20
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
30 марта 2022, 03:00
Путин внёс изменения в состав научного совета при Совбезе: Стали известны имена исклю...
30 марта 2022, 01:45
«Это и есть тот предел»: почему в Европе заговорили о трудностях приёма беженцев с Ук...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2022, 09:35
«Складывайте оружие и уходите полями, это шанс выжить»: украинские военные обращаются к сослуживцам
30 марта 2022, 00:40
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращением
29 марта 2022, 07:45
Мэр Николаева цинично высмеял отчаянье горожан: "Мне это нравится!"
29 марта 2022, 06:00
"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "отползать" с Украины
25 марта 2022, 05:10
"Позорная суета": Сатановский оценил панику из-за "многоходовки" Путина с рублями за газ
24 марта 2022, 09:55
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
26 марта 2022, 02:10
Русским в Вильнюсе устроили "мелкую пакость" прямо на вокзале
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.