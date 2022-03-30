|
Россия вместе с Ираном обойдут санкции. Лавров указал на "неприемлемое явление"
30 марта 2022, 16:25 • 58 • Политика
Россия и Иран будут обходить западные односторонние санкции, которые являются незаконными. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.
Западные страны стремятся "подорвать принцип суверенного равенства государств", вводя односторонние нелегитимные санкции. По словам Сергея Лаврова, это неприемлемое явление.
- сказал глава МИД России.
Запад подрывает принцип невмешательства во внутренние дела других стран, и Россия будет бороться с этими действиями, добавил министр.
Ранее Лавров разоблачил "заботу" западных политиков об Украине. Он обратил внимание на внешнеполитические акценты Запада во главе с США.
Подпишитесь на нас
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 марта 2022, 09:35
|
30 марта 2022, 00:40
|
29 марта 2022, 07:45
|
29 марта 2022, 06:00
|
25 марта 2022, 05:10
|
24 марта 2022, 09:55
|
26 марта 2022, 02:10