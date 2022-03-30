Россия вместе с Ираном обойдут санкции. Лавров указал на "неприемлемое явление"

Россия и Иран будут обходить западные односторонние санкции, которые являются незаконными. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Западные страны стремятся "подорвать принцип суверенного равенства государств", вводя односторонние нелегитимные санкции. По словам Сергея Лаврова, это неприемлемое явление.

Будем как добиваться осуждения этого неприемлемого явления в международной дискуссии, так и выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия,

- сказал глава МИД России.

Запад подрывает принцип невмешательства во внутренние дела других стран, и Россия будет бороться с этими действиями, добавил министр.

Ранее Лавров разоблачил "заботу" западных политиков об Украине. Он обратил внимание на внешнеполитические акценты Запада во главе с США.