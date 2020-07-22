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Россия вмешивалась в Brexit? Доказательств не нашли: "Но главное, что осадочек остался"

22 июля 2020, 03:00  •  34 • Политика
Россия вмешивалась в Brexit? Доказательств не нашли. В парламенте Великобритании заметили, что выяснить, каков был масштаб "влияния Москвы" на результаты референдума, не удалось. "Но главное, что осадочек остался", - заметил политолог Алексей Мартынов.
Политолог Алексей Мартынов, возглавляющий Международный институт новейших государств, в беседе с Nation News оценил итоги расследования в Великобритании по поводу якобы вмешательства России в голосование по Brexit.
Члены комитета по разведке и безопасности парламента Объединённого Королевства так и не смогли выяснить, каков был масштаб "влияния России" на результаты референдума, сообщает Daily Mail.
При этом представители данного госоргана упрекнули правительство страны, которое, по их словам, недооценило степень опасности, исходящей из Москвы. Также там заявили о якобы вмешательстве РФ в выборы в Шотландии в 2014 году.
Мартынов заметил, что подобные высказывания - классический пример стандартного подхода Лондона к России, от которого ни он, ни Вашингтон никогда не откажутся.
Их внешнеполитический курс строится на русофобии, и потому главное для них не факты, а формирование негативного образа России.
Неважно, что ничего не нашли, главное, чтоб осадочек остался, - заметил эксперт.

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