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Россия включила "ответку": Москва расширила список "невъездных" за счёт чиновников ЕС

28 января 2022, 20:45  •  365 • Политика
Россия запретила въезд руководителям ряда европейских ЧВК и некоторым чиновникам из ЕС в ответ на ущемление прав граждан России и русских организаций.
В ответ на бездоказательные обвинения Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещён въезд в нашу страну. Подробностями поделились в пресс-службе МИД России.
В ведомстве отметили, что ЕС регулярно принимает решения, которые ущемляют в правах граждан России и отечественные организации по надуманным поводам. Поэтому, в соответствии с принципом взаимности, Москва расширяет список лиц, которым въезд в Россию закрыт.
Ответные меры коснулись в первую очередь руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают,
- говорится в сообщении пресс-службы МИД России.
Добавляется, что в список "невъездных" также внесли представителей силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти некоторых стран - членов ЕС. В МИД уточнили, что эти люди несут персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и насаждение мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ.
Подводя итог, в ведомстве призвали руководство ЕС прислушаться к мнению здравомыслящих жителей Европы и отказаться от противоречащей международному праву и заведомо тупиковой санкционной политики. Если это произойдёт, то станет важной предпосылкой к нормализации отношений.

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