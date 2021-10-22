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Россия виновата во всём: министр обороны Германии дала повод для реплики Шойгу

22 октября 2021, 10:55  •  226 • Политика
Министр обороны Германии обвинила Россию в целой серии нарушений, в том числе на границе Белоруссии и ЕС. Таким образом, уже известная своими странными высказываниями Аннегрет Крамп-Карренбауэр дала повод для новой реплики министра Сергея Шойгу.
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО продолжает демонстрировать России готовность применить оружие. В случае необходимости. По версии министра, это Москва виновата в росте напряжённости, поскольку нарушает воздушное пространство стран - членов альянса.
Кроме того, Аннегрет Крамп-Карренбауэр добавила, что "никто не должен рассматривать возможность нападения на партнёров альянса в странах Балтии и Чёрном море".
Заодно министр обвинила Россию в разжигании миграционного кризиса - внимание (!), на границе Белоруссии и стран ЕС. А также не забыла заявить, что Россия участвует в кибератаках.
Как известно, Россия уже не один раз реагировала на странные выпады министра обороны Германии. В том числе отвечал министр обороны России Сергей Шойгу. Осенью прошлого года Крамп-Карренбауэр заявила, что с Россией следует говорить только с позиции силы. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что Крамп-Карренбауэр - не первая из своих современных немецких коллег, кто допускает ошибки в вопросах взаимодействия с Москвой. Ранее о разговоре с Россией с позиции силы заявляла предыдущий министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
Скандальное заявление прозвучало 10 июля 2019 года, но уже спустя несколько дней Урсула фон дер Ляйен оставила должность.
"Нынешнее поколение политиков Германии начинает нас учить жизни", - отметил тогда Шойгу. Он дал своей немецкой коллеге добрый совет: "Я предложил бы у дедушки всё-таки спросить, каково это - с нами разговаривать с позиции силы?"
Очевидно, новая министр обороны ФРГ, как и её предшественница, не слушает полезных советов и продолжает настаивать на антироссийской риторике. А раз так, ей стоит позаботиться о новом месте работы заранее. Ведь прецеденты уже были...

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