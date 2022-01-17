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Россия винит НАТО в напряжённости в Чёрном и Балтийском морях: Острое военное положение

17 января 2022, 22:35  •  109 • Политика
В МИД России указали на ответственность НАТО за острое положение с безопасностью в Чёрном и Балтийском морях.
Прямым результатом расширения НАТО на восток, к границам России, стало острое военное положение в Балтийском регионе и на Чёрном море.
Так, если говорить об очень остром военном положении в Балтийском регионе и на Чёрном море, то это прямой результат расширения альянса,
- оценил ситуацию замглавы МИД России Александр Грушко.
В частности, после того как страны Балтии вошли в НАТО в 2004 году, первым шагом по военному освоению территорий этих стран стал запуск миссии воздушного патрулирования.
"...то есть размещение на территории этих стран боевых самолётов для перехвата российских военных бортов", - пояснил дипломат в интервью "Коммерсанту".
По словам Грушко, в Чёрном море также выглядит неоправданным наращивание сил НАТО, объясняемое обеспечением безопасности.
"Говорят, что Румынию и Болгарию надо защищать, поскольку они члены блока. Но от кого защищать Болгарию? От России? Страну, которая вся стоит на костях русских солдат, пожертвовавших жизнью за её освобождение", - напомнил Грушко.
Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у своих границ, неоднократно высказывала беспокойство наращиванием сил альянса. В Кремле подчёркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако будет реагировать на подрыв своей безопасности.
Ранее в Кремле заявили, что возможное размещение в Эстонии военных НАТО лишний раз доказало, что не Россия нагнетает напряжённость.

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