В МИД России указали на ответственность НАТО за острое положение с безопасностью в Чёрном и Балтийском морях.

Прямым результатом расширения НАТО на восток, к границам России, стало острое военное положение в Балтийском регионе и на Чёрном море.

Так, если говорить об очень остром военном положении в Балтийском регионе и на Чёрном море, то это прямой результат расширения альянса,

- оценил ситуацию замглавы МИД России Александр Грушко.

В частности, после того как страны Балтии вошли в НАТО в 2004 году, первым шагом по военному освоению территорий этих стран стал запуск миссии воздушного патрулирования.

"...то есть размещение на территории этих стран боевых самолётов для перехвата российских военных бортов", - пояснил дипломат в интервью "Коммерсанту".

По словам Грушко, в Чёрном море также выглядит неоправданным наращивание сил НАТО, объясняемое обеспечением безопасности.

"Говорят, что Румынию и Болгарию надо защищать, поскольку они члены блока. Но от кого защищать Болгарию? От России? Страну, которая вся стоит на костях русских солдат, пожертвовавших жизнью за её освобождение", - напомнил Грушко.

Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у своих границ, неоднократно высказывала беспокойство наращиванием сил альянса. В Кремле подчёркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако будет реагировать на подрыв своей безопасности.

Ранее в Кремле заявили, что возможное размещение в Эстонии военных НАТО лишний раз доказало, что не Россия нагнетает напряжённость.