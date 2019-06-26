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Россия вернулась в ПАСЕ на своих условиях

26 июня 2019, 21:24  •  147 • В России

УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ, НЕМЦОВ И ГЕИ

Страсбургские страсти длятся же третий день. Жарко и на улице, где градус взлетел до 36 и специально приехавший из Харькова художник расставил антироссийские художества со свастикой, и внутри Совета Европы, где украинцы, грузины, англичане, поляки и другие российские заклятые друзья делали все, чтобы не допустить возвращения нашей страны в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) с полностью восстановленными полномочиями.

Напомним, в ночь на вторник, после пятилетнего бойкота и приостановки уплаты взносов из-за событий на Украине, нашу страну пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ. И вышеперечисленные несогласные оспорили восстановление полномочий наших делегатов. Поэтому в среду парламентариев ждала новая схватка из-за России. Наши депутаты и сенаторы вошли в зал с оптимистичными прогнозами и улыбками, по пути "размявшись" на крикливых украинских журналистах.

- Мы пришли, чтобы вранье в отношении самой большой страны Европы и цепочка истерии закончились! - оборвал их глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

На тот момент, когда начиналось заседание, было известно о том, что Комитет ПАСЕ по мониторингу в своем докладе о полномочиях России предложил восстановить их со следующими призывами: вернуть Крым и выполнить Минские соглашения, освободить 24 украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе, немедленно выплатить все взносы, в полной мере сотрудничать в расследовании крушения малазийского "Боинга" и убийства Бориса Немцова, а также "принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав секс-меньшинств, в частности, в Чечне".

Украинско-грузинское творчество у входа в ПАСЕ.Фото: Елена ЧИНКОВА

Однако украинцы и примкнувшие к ним прибалты постарались - внесли свои поправки и сюда. Ну хоть не 226, как в прошлый раз. Но процедура все равно обещала затянуться. Российская делегация не могла голосовать по своему вопросу, но могла участвовать в дискуссии. И в случае каких-либо ограничений намеревалась покинуть Страсбург.

ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

БЕЗ ВЗНОСОВ СТРАДАЕТ ДАЖЕ ЗДАНИЕ

В дебатах украинцы решили взять количеством - залу пришлось слушать аж 10 выступлений от этой страны: "распродажа наших ценностей за 77 миллионов евро", "наш дом горит", "еще и Асада позовите" и прочее, и прочее.

А нардеп Леонид Йемец даже специально кричал по-русски: "Какой моралью могли руководствоваться те пять депутатов от Нидерландов, когда снимали санкции со страны, сбившей ваш самолет? Когда Гитлер захватил Австрию, все начали говорить про диалог. Когда захватил Францию - продолжали говорить, но остановили его не диалогом. Вы в ПАСЕ теперь возьмете ответственность за смерти, которые были и которые будут. А они будут. История запомнит ваши имена".

Ну вот его имя вряд ли запомнит.

- Мы надеемся, что Россия воспользуется своими полными правами и равными обязательствами в конструктивном режиме. Мы переворачиваем новую страницу в нашей истории, - ответил сочувствующий нам парламентарий из Нидерландов Тини Кокс.

Депутат от Сербии Александр Шешель тоже выступал на русском языке, но говорил противоположные вещи: "Мы готовим здесь первую отмену санкций по отношению к России одним из европейских институтов. Я поздравляю вас с этим, примеру Совету Европы должны последовать и другие. Россия - не агрессор, не враг Европы. Голосование "за" - это за свободу, демократию, сотрудничество, голосование "против" - это против Европы.

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов регистрируется на заседание ПАСЕ.Фото: Елена ЧИНКОВА

А вот немцы лишний раз показали свою прагматичность.

- При неуплате Россией взносов сиуация очень ухудшилась. Я это вижу даже по состоянию здания, в котором мы работаем, - посетовал Франк Швабе от ФРГ. - Мы здесь способствуем диалогу и хотим, чтобы в обмен нас заверили в соблюдении решений ЕСПЧ. Я хочу посетить Россию, в частности, Северный Кавказ в рамках мониторинга.

- Мы не боимся мониторинга и не чураемся диалога. Говорить надо на основе фактов, а не на передернутой односторонней лжи, - подчеркнул потом сенатор, бывший посол России в США Сергей Кисляк. - А когда здесь говорили про "пожар в доме", я думал, что скажут про пожар в доме профсоюзов в Одессе, который так и не был расследован честно.

"В ВАШЕЙ РУКЕ "НОВИЧОК"

Петр Толстой напомнил коллегам, что любые поправки будут неприемлемы и назвал присутствие делегации в зале "протянутой рукой для диалога".

- Мы знаем, что в вашей руке! Газ "Новичок"! - взвизгнул украинский депутат Виктор Еленский и попытался объявить минуту молчания в память о принципах организации, но через секунду здесь гремел уже голос главы Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

- Не стоит клеить ярлыки и оскорблять друг друга. Надо всем вместе решать проблемы. Просьба проголосовать против поправок и работать вместе! - призвал он под аплодисменты наших делегатов.

В тот же день Слуцкого выдвигали в заместители председателя ПАСЕ, и как раз ожидался второй тур.

ИТОГ

Ночных прений не случилось. 116 голосов - "за", 62 - "против", еще 15 воздержались. Поправки не прошли. Россия вернулась на своих условиях.

Страсбург.

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