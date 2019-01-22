Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Японцы сомневаются, что Абэ выторгует у Путина Курилы - социологи
Путин хочет поддержки Счетной палаты по нацпроектам
Блокадный Ленинград. Комедия. Смешно
Россия допустит инспекторов из Испании в расположение танкового полка под Калини...
Главная / Политика

Россия вернулась на мировую арену как главный защитник христианства – American Thinker

22 января 2019, 09:24  •  114 • Политика
Большей загадкой, чем возвращение России на мировую арену, является ее неожиданная роль в качестве основного защитника христианства в мире. Об этом пишет American Thinker.
Невероятно, но экс-сотрудник КГБ Владимир Путин теперь жестко критикует государства Запада за отказ от христианских корней. Путин говорит, что во многих европейских странах люди стыдятся и опасаются говорить о своей религиозной принадлежности, отменяют праздники или называют их по-другому, стыдливо прячут саму суть и нравственные основы этих праздников.
Путин не только лишь говорит о защите христианства, но и подкрепляет свои слова военным вмешательством, отмечает автор статьи. Россия много раз заявляла о том, что одной из причин ее прихода в Сирию является защита христианских общин, ставших жертвами геноцида ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в России).
Парадоксом духовного пробуждения России является религиозная нетерпимость и воинствующий фанатизм, охватившие американские СМИ и многих влиятельных членов Конгресса, которые являются представителями жителей государства с девизом "В Бога мы верим".
Сегодня кабмин США отнимает религиозные свободы в своей стране и агрессивно относится к верующим. Со своими факелами и вилами к восстанию на стороне правительства США присоединились и крупные корпорации. Facebook подвергает цензуре изображения распятия, ведущие телеканалов называют христианство "психическим расстройством", все смеются.
А власти России поступают наоборот — финансируют восстановление церквей за счет государственных средств. Происходящее в России христианское возрождение — реальное происшествие с бесчисленными геополитическими последствиями, поэтому важно, чтобы в США понимали готовность России защищать свою культуру, которая начинается с веры российских граждан в христианство, которое является основой их страны, пишет автор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

114
Источник
Похожие новости
21 января 2019, 21:24
«Ой, мама, Хабомаи, Шикотан»: Абэ попросит у Путина два острова
22 января 2019, 00:39
Санкции ЕС против сотрудников ГРУ — это "театр абсурда", промывающий мозги западному обывателю — эксперт
22 января 2019, 09:24
Японцы сомневаются, что Абэ выторгует у Путина Курилы - социологи
Загрузка...
21 января 2019, 13:09
Несколько источников дохода: Мэр Таганрога оправдался за пособие в 47,5 рубля многодетной матери
22 января 2019, 09:24
Россия вернулась на мировую арену как главный защитник христианства – American Thinker
22 января 2019, 06:09
Претендентами на Южный Сахалин и Курилы могут оказаться США и еще 47 стран - мнение эксперта
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
22 января 2019, 00:39
Юрий Пронько обратился к "умникам в правительстве" после выделения 47,5 руб...
22 января 2019, 04:09
Украина стягивает войска на границу с Россией, заявили в командовании ВСУ
22 января 2019, 02:24
«Подтвердили заинтересованность»: как прошёл второй раунд переговоров по транзиту газ...
22 января 2019, 00:39
"Хотите островов? Мы готовы?" Японии могут предложить "нейтральный ста...
22 января 2019, 04:09
"Новое вымогательство и новый шантаж": Пушков прокомментировал транзитный с...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2019, 00:09
"Да ладно?! Неужели буксуют?": Соцсети высмеяли разговор главы МИД Германии с Климкиным
17 января 2019, 15:09
Собчак cделала ошибку, приехав в Киев
16 января 2019, 01:54
Россия снова "показала фигу" ПАСЕ
21 января 2019, 11:39
Российские военные рассказали о последствиях израильского налёта на Дамаск
17 января 2019, 03:54
"Двенадцатикратный рост стоимости": МВФ заставит украинцев платить по 12 гривен за кубометр газа
17 января 2019, 16:54
″Все жертвы, которые заплатила Украина, были зря″: Развязавший войну в Донбассе Порошенко заговорил о мире
17 января 2019, 10:24
Амазонские дельфины получили статус "вымирающих" животных
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.