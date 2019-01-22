Россия вернулась на мировую арену как главный защитник христианства – American Thinker

Большей загадкой, чем возвращение России на мировую арену, является ее неожиданная роль в качестве основного защитника христианства в мире. Об этом пишет American Thinker.

Невероятно, но экс-сотрудник КГБ Владимир Путин теперь жестко критикует государства Запада за отказ от христианских корней. Путин говорит, что во многих европейских странах люди стыдятся и опасаются говорить о своей религиозной принадлежности, отменяют праздники или называют их по-другому, стыдливо прячут саму суть и нравственные основы этих праздников.

Путин не только лишь говорит о защите христианства, но и подкрепляет свои слова военным вмешательством, отмечает автор статьи. Россия много раз заявляла о том, что одной из причин ее прихода в Сирию является защита христианских общин, ставших жертвами геноцида ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в России).

Парадоксом духовного пробуждения России является религиозная нетерпимость и воинствующий фанатизм, охватившие американские СМИ и многих влиятельных членов Конгресса, которые являются представителями жителей государства с девизом "В Бога мы верим".

Сегодня кабмин США отнимает религиозные свободы в своей стране и агрессивно относится к верующим. Со своими факелами и вилами к восстанию на стороне правительства США присоединились и крупные корпорации. Facebook подвергает цензуре изображения распятия, ведущие телеканалов называют христианство "психическим расстройством", все смеются.

А власти России поступают наоборот — финансируют восстановление церквей за счет государственных средств. Происходящее в России христианское возрождение — реальное происшествие с бесчисленными геополитическими последствиями, поэтому важно, чтобы в США понимали готовность России защищать свою культуру, которая начинается с веры российских граждан в христианство, которое является основой их страны, пишет автор.