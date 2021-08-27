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Россия вернула "опорный каркас": "Закрепляемся за США и обходим Британию" - политолог
27 августа 2021, 17:35 • 124 • Политика
Россия вернула свой "опорный каркас". Речь об ОПК, который на сегодняшний день удалось полностью восстановить после кризиса 1990-х годов, заметил военный политолог Александр Михайлов: "Закрепляемся за США и обходим Британию".
Россия переходит к ускоренному развитию высокотехнологичной промышленности. Особую роль сыграет военно-промышленный комплекс, который может стать самым настоящим драйвером роста всей экономики, подчеркнул ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".
На него постарался ответить гость студии - руководитель бюро военно-политического анализа, военный политолог Александр Михайлов. Он заметил, что в последнее время Россия ежегодно расширяет свои экспортные возможности в сфере вооружений и смежной отраслевой продукции.
Так, наша страна буквально за последние 10-15 лет поднялась на мировом рынке оружия с 5 - 6-го до 2 - 3-го мест, обратил внимание собеседник Царьграда:
Таким образом, теперь ОПК вновь стал "опорным каркасом" России, каким он ранее был и для Советского Союза, когда он, по сути, кормил значительную часть граждан, предоставляя, в частности, рабочие места, резюмировал эксперт.
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