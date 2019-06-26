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Россия вернула полномочия в полном объеме: Подтверждающая резолюция ПАСЕ одобрена

26 июня 2019, 23:09  •  65 • Политика
В ПАСЕ одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия делегации России в полном объеме.
Делегация России в ПАСЕ вернула себе все полномочия в полном объеме. Соответствующая подтверждающая резолюция была принята в среду, 26 июня.
Запрос на подтверждение полномочий был подан сразу же, как в ПАСЕ проголосовали за изменение регламента организации и возвращение российской делегации. Украина и Великобритания пытались саботировать документ, внеся в него более 200 поправок, однако все они были отклонены, а резолюция хоть и с задержкой, но принята.

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