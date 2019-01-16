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Россия вернется в ПАСЕ, когда там откажутся от поддержки нацизма и атак на нацменьшинства — эксперт

16 января 2019, 18:09  •  103 • Политика
Политолог Владимир Соловейчик уверен, что участие России в ПАСЕ в условиях поддержки участниками ассамблеи нацизма и атак на национальные меньшинства, проживающие на Украине и в странах Балтии, бессмысленно.
Политолог, представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик прокомментировал отказ России платить членский взнос в ПАСЕ в 2019 году. В беседе с "Невскими новостями" Соловейчик отметил, что в условиях, когда участниками ассамблеи атакуется позиция России по внешнеполитическим вопросам, когда закрываются глаза на попытки реабилитации нацизма на Украине и в балтийских странах, на несоблюдение прав национальных меньшинств в этих государствах, России бессмысленно участвовать в ПАСЕ. И еще более неправильно в такой ситуации, когда деятели ПАСЕ высказывают откровенно антироссийские заявления, перечислить туда какие-то деньги, заявил эксперт.
Однако, по словам Соловейчика, если участники ПАСЕ начнут выступать в поддержку национальных меньшинств, если будут против преступлений нацистов и их украинских и прибалтийских пособников, если прекратятся нападки на Россию, в том числе и за принятое "законодательство о недопустимости пропаганды педерастии и прочих половых извращений среди подростков", то возвращение в ассамблею абсолютно реально. Более точные прогнозы о возвращении России в ПАСЕ, по мнению эксперта, можно будет сделать только после майских выборов в Европарламент.

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