Россия вернется в G8 "только в качестве хозяина": Жириновский заговорил о превентивном ударе

Пока западные лидеры спорят о том, возвращать ли Россию в "большую восьмерку", а эксперты объясняют, почему Москве не стоит этого делать, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский у себя в телеграм-канале озвучил свою точку зрения, в то время как в Биаррице проходит саммит G7 и Россия стала камнем преткновения на нем.

Так, например, The Guardian со ссылкой на дипломатические источники пишет, что президент США Дональд Трамп на саммите поссорился с другими лидерами "Большой семерки" из-за позиции по России.

Жириновский же напомнил, что G7 "уже наполовину состоит из бывших".

"Меркель - уходящий канцлер, итальянский премьер Конте - уже ушел", - напоминает парламентарий и отмечает, что и уход действующего главы Белого дома тоже в скором времени может произойти.

Депутат назвал условие для возвращения России в G8.

"Вернуться в этот клуб Россия может, но только в качестве хозяина", - уверен Жириновский.

Больше того, есть и еще одно условие, которое, по его мнению, Москва должна предварительно выставить. О нем Жириновский говорит с учетом роста мировой напряженности.

"Предварительно мы должны объявить: мы больше не гарантируем, что в случае роста мировой напряжённости и угроз в адрес России будем придерживаться концепции только ответного удара", - предупредил Жириновский.

Депутат полагает, что подобная мера вряд ли будет эффективной, поэтому допускает "нанесение превентивного удара".