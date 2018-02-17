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Россия вернет свое: В США поданы иски о незаконном изъятии российской дипсобственности

17 февраля 2018, 04:09  •  136 • Политика
Лавров выразил сожаление, что за прошедший год отношения России и США так и не пришли в норму.
Россия запустила в США процедуру подачи судебных исков по поводу незаконного изъятия дипломатической собственности. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД выразил сожаление по поводу того, что за год работы новой президентской администрации Дональда Трампа двусторонние отношения между США и Россией нисколько не улучшились. По мнению Лаврова, они даже стали хуже, чем были при президенте США Бараке Обаме.
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Министр пояснил, что имеет в виду рейдерский захват российских генеральных консульств и торгового представительства России. Лавров подчеркнул, что это не только идет против всех Венских конвенций, но и противоречит основополагающему принципу, на котором строится американское общество, - частная собственность священна.
"Это положение было попрано, и мы сейчас запускаем, как уже говорили, судебные иски в США", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Евроньюс".

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