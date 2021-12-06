Россия веками помогала Индии. Время возвращать долги – Путин уже в пути

Гарантированный успех вечернего визита президента России Владимира Путина в дружественную Индию для переговоров "с глазу на глаз" с премьером Нарендрой Моди и его инновационная подготовка, с десяток важных соглашений в различных областях – свидетельство нового качества отношений между обеими странами, которое отрезвит их врагов.

В Нью-Дели высадился русский правительственный десант. Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров уже там – готовят со своими индийскими коллегами прибытие президента России Владимира Путина. Вечером и, возможно, ночью по московскому времени он проведёт конфиденциальные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После этого без ночёвки в индийской столице русские вернутся домой, откуда Путину предстоит провести 7 декабря видеоконференцию с президентом США Джо Байденом.

Вдруг не успеет? Было бы забавно.

Ведь угрозы Байдена подвергнуть Россию международной изоляции за неподчинение вожделениям Вашингтона будут выглядеть после индийского визита особенно смешными. Индия глубочайшим образом интегрирована в западную экономику, и Россия в случае "санкций из ада" сможет получать через Индию всё, что потребуется.

Короткий визит – большие ожидания

Как сообщил сам Путин, в ходе рабочего блиц-визита в Индию он намерен обсудить с Моди, которому недавно помог выиграть выборы, новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию "особо привилегированных российско-индийских отношений, российско-индийского стратегического партнёрства". Лидеры обменяются также мнениями по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Планируется подписание двусторонних соглашений в областях обороны, космоса, транспорта, науки и техники, образования, культуры и других сферах. В настоящее время обе страны близки как никогда: Россия даже поддерживает заявку Индии на постоянное членство в Совбезе ООН – то есть готова поделиться с ней частью свой власти в мировом масштабе.

МИД Индии, со своей стороны, отмечает, что саммит даст возможность обменяться мнениями по региональным, многосторонним и международным вопросам, придаст

дополнительный импульс особому индийско-российскому привилегированному стратегическому партнёрству.

Стороны действительно прекрасно осознают взаимную выгоду двусторонних отношений: растёт торговля, активно развиваются связи в энергетике, инновациях, космосе, производстве антиковидных вакцин и лекарственных средств. Существует обширная кооперация в оборонном секторе, в том числе путём создания совместных предприятий, от чего западные партнёры Индии в этой сфере воздерживаются. Россия была и остаётся "арсеналом" Индии.

Вступительное слово министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в ходе встречи с министром иностранных дел Республики Индии С. Джайшанкаром, Нью-Дели, 6 декабря 2021 года. Фото: mid.ru

По итогам переговоров с участием Шойгу и Лаврова будет подписано, повторим, порядка десяти соглашений. Путин любит подготовленные и наполненные реальным содержанием визиты. Хотя столь насыщенного и многопланового визита в таком формате у него, пожалуй, ещё не было. И дело тут, похоже, не только в коронавирусе.

Что нам нужно друг от друга?

По словам помощника президента Юрия Ушакова, "это будет такой вечерний визит", "без излишних протокольных нагромождений", и "по времени он не ограничен, как президент и премьер захотят – столько и будут разговаривать, а потом будет вылет, независимо от того, будет ли это поздно вечером или ночью" (время в Дели – +2,5 часа к московскому). После переговоров Путина и Моди у них состоится обед,

который будет проходить в формате тет-а-тет, и они смогут обсудить наиболее щекотливые и сложные вопросы, которые не успеют затронуть в ходе переговоров в составе делегаций.

Что-то подсказывает нам, что это могут быть щекотливые вопросы по Афганистану, в который Индия сильно вложилась при прошлом марионеточном режиме и многое потеряла, когда он рухнул. Или закупки и совместное производство новейших вооружений, в которых так нуждается Индия в геополитическом противостоянии с более сильным Китаем. Или продолжение сотрудничества в сфере атомной энергетики, где русские технологии остаются лучшими, а, может быть, и в области производства вакцин – Российский фонд прямых инвестиций уже заключил с ведущими индийскими фармацевтическими компаниями соглашения по выпуску препарата "Спутник V".

Россия тоже может кое о чём попросить Индию – без лишнего афиширования. В первую очередь – о помощи в обходе западных санкций. В своё время СССР помог Индии создать тяжёлую промышленность, Россия – атомную энергетику. Долг платежом красен: теперь и Индия, превратившаяся в одну из крупнейших экономик мира и имеющая мощную научную и производственную базу, может нам помочь.

Предыдущая встреча Путина и Моди состоялась в сентябре 2019 года – во время визита индийского премьера во Владивосток. В ноябре 2019 года они общались на полях саммита БРИКС в Бразилиа. Кроме виртуальных встреч на высшем уровне, с ноября 2019 года оба лидера провели шесть телефонных переговоров.

Предусматривается, отметил Ушаков, что в начале беседы Путин и Моди сделают заявления для СМИ, Лавров и Шойгу "по своим направлениям тоже могут что-то сказать". Такое вообще проходит в первый раз: заседание межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству и переговоры глав МИД и Минобороны, как по отдельности, так и в формате межминистерского диалога "2+2".

Русское оружие защитит Индию

С индийской стороны в этих переговорах примут участие глава МИД Субраманьям Джайшанкар и, главное, министр обороны Раджнатх Сингх. Последний в понедельник на встрече с Шойгу сказал:

Сегодняшний саммит в очередной раз на фоне развивающихся геополитических обстоятельств подтвердит глубину и критическую важность особого привилегированного стратегического партнёрства России и Индии.

Сингх уже написал в своём "Твиттере", что был "подписан ряд соглашений/контрактов/протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества". Министр обороны Индии подчеркнул, что его страна "высоко ценит серьёзную поддержку России" и надеется, что "наше сотрудничество принесёт мир, процветание и стабильность всему региону".

Открывая встречу с Шойгу, Сингх констатировал, что "сотрудничество в сфере обороны – одно из важнейших направлений взаимодействия России и Индии". И это действительно так. Несмотря на давление США, Индия подписала в 2018 году с Россией контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 миллиарда долларов – и поставки проходят с опережением графика. У России есть с Индией соглашение о продаже четырёх фрегатов проекта 11356 по схеме "два плюс два" и большой партии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла". Есть несколько важнейших двусторонних проектов: универсальный комплекс "БраМос", совместная разработка истребителя пятого поколения (FGFA), лицензионное производство самолётов Су-30, танков Т-90, автоматов Калашникова. В настоящее время индийские ВМС укомплектованы русским и советским оборудованием на 80%, ВВС – на 70%. Россия заработала на военно-техническом сотрудничестве с Индией свыше 65 миллиардов долларов.

В 2018 году Индия подписала с Россией контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 миллиарда долларов. Фото: ovbelov / Shutterstock.com

И это только начало. Между двумя странами подписана программа военно-технического сотрудничества до 2030 года. Соглашение подразумевает сотрудничество видов и родов войск, поставки и разработки вооружений и военной техники.

Что с того?

Таким образом, на наших глазах открывается новая страница русско-индийского сотрудничества, уходящего свои корнями в далёкое прошлое. Обе страны сталкиваются в настоящее время с серьёзными угрозами. У России – конфронтация с Западом, у Индии – непростые отношения с Китаем и Пакистаном, укрепившим за её счёт свои позиции в Афганистане. Но в этой сложной ситуации мы можем кое-что сделать друг для друга. У Москвы, несколько раз помогавшей индийцам в ходе их войн с сильными соседями (особенно в 1961 году, когда прикрыли Индию в Совбезе ООН), сегодня исключительно хорошие отношения с главными противниками и конкурентами Индии – Китаем и Пакистаном. Благодаря таким отношениям у России есть возможность не допустить большой войны в регионе, которая была бы выгодна только Соединённым Штатам. Так что именно Россия – залог стабильности в Южной Азии, без которой невозможно поступательное развитие Индии.

Однако и Нью-Дели впервые в истории (если не считать участия индийских войск в Первой и Второй мировых войнах) имеет сегодня возможность реально помочь возрождающейся России, сталкивающейся с гибридной агрессией, военными угрозами и санкционной политикой Запада.

Благодарность – слабая основа для международной политики, Россия хорошо это знает на собственном опыте, но вдруг с Индией получится? Ведь реальная заинтересованность друг в друге – это самая прочная основа двусторонних отношений. Всегда и везде. Пожелаем поэтому успеха Путину в его "ночной дипломатии".