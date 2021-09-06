Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
Главная / Политика

Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao

06 сентября 2021, 05:50  •  4 • Политика
Китайские авторы Baijiahao полагают, что Россия ведёт с США "хитрую игру". И, более того, в Вашингтоне понимают это и чувствуют угрозу.
Русские создали оружие, которое "заставит высокомерный Вашингтон просить пощады", настаивают авторы китайского издания Baijiahao. Эксклюзивный перевод аналитической статьи публикует "ПолитРоссия", отмечая, что, с точки зрения китайцев, "Россия ведёт хитрую игру".
Хитрая игра заключается в прямоте. Россия демонстрирует свои достижения Западу в военной сфере. А детали американцы додумывают, изучая спутниковые снимки. Например, как отмечено в материале, недавние кадры, где снят вероятный носитель ядерного беспилотника "Посейдон", поставили вопрос дальнейшей конфронтации с Москвой. В США, как пишут китайские авторы, задумались: а насколько вообще безопасно спорить с русскими? Впрочем, это не значит, что США оставят воинственную риторику.
В США понимают, что Россия стала сильнее. Этим и объясняются вводимые против русских санкции, отмечают авторы издания. Но и Россия прекрасно видит, что США - опасный противник, потому и защищает себя от американской агрессии, в том числе создавая новое вооружение:
Москва ловко использует свои уникальные военные разработки, чтобы предостеречь оппонентов от провокационных и необдуманных шагов, - заключают авторы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





4
Источник
Похожие новости
05 сентября 2021, 22:30
Чубайс предложил начать закупки в ЕС, чтобы повысить пенсии в России
05 сентября 2021, 22:30
Ополченцы в Панджшере согласились прекратить боевые действия. Условия всего два
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
06 сентября 2021, 02:10
Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири
06 сентября 2021, 02:10
Глава МИД Украины обвинил Россию в "отговорках" от встречи Путина и Зеленского
06 сентября 2021, 04:00
Элитный спецназ в юбках: британцы выполняли секретную миссию до побега из Афганистана
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
06 сентября 2021, 00:15
«Непревзойдённые по своим характеристикам»: почему США будет сложно заменить российск...
06 сентября 2021, 02:10
Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири
06 сентября 2021, 02:10
Глава МИД Украины обвинил Россию в "отговорках" от встречи Путина и Зеленск...
06 сентября 2021, 00:20
Учиться разрешили, но: Талибы* ужесточили правила для женщин
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2021, 11:40
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
04 сентября 2021, 11:40
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
30 августа 2021, 18:00
"Никогда вообще": Неприятные откровения крымчанина об Украине удивили журналиста из Киева
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.