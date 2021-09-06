Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao

Китайские авторы Baijiahao полагают, что Россия ведёт с США "хитрую игру". И, более того, в Вашингтоне понимают это и чувствуют угрозу.

Русские создали оружие, которое "заставит высокомерный Вашингтон просить пощады", настаивают авторы китайского издания Baijiahao. Эксклюзивный перевод аналитической статьи публикует "ПолитРоссия", отмечая, что, с точки зрения китайцев, "Россия ведёт хитрую игру".

Хитрая игра заключается в прямоте. Россия демонстрирует свои достижения Западу в военной сфере. А детали американцы додумывают, изучая спутниковые снимки. Например, как отмечено в материале, недавние кадры, где снят вероятный носитель ядерного беспилотника "Посейдон", поставили вопрос дальнейшей конфронтации с Москвой. В США, как пишут китайские авторы, задумались: а насколько вообще безопасно спорить с русскими? Впрочем, это не значит, что США оставят воинственную риторику.

В США понимают, что Россия стала сильнее. Этим и объясняются вводимые против русских санкции, отмечают авторы издания. Но и Россия прекрасно видит, что США - опасный противник, потому и защищает себя от американской агрессии, в том числе создавая новое вооружение: