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Россия ведет информационную войну против Нетаньяху? На Украине сделали свой вывод из выходок жены премьера Израиля
20 августа 2019, 19:24 • 18 • Политика
Редактор украинского издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов у себя в Facebook сделал собственный вывод из выходок жены премьер-министра Израиля, которая накануне сначала закатила скандал в самолете, а после бросила кусок каравая на землю. "Осторожно, Россия ведет информационную войну для дискредитации визита Биньямина Нетаньяху", - предупредил Бутусов.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел в Киев на встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Но визит отличился сразу двумя выходками супруги гостя - Сары.
Сначала стало известно о том, что она устроила скандал в самолете якобы из-за того, что ее не поприветствовал пилот. Об этом рассказала политический эксперт Янина Соколовская в ходе российского ток-шоу "Время покажет" на Первом канале.
А после приземления супруга израильского премьера бросила на землю кусочек каравая, с которым чету встречали в аэропорту.
Редактор украинского издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов у себя в Facebook озвучил свою версию случившегося и сделал собственный вывод из произошедшего.
"Осторожно, Россия ведет информационную войну для дискредитации визита Биньямина Нетаньяху, - написал он на своей страничке в соцсети. - Русскоязычные СМИ Израиля распространили дискредитирующую информацию, что якобы жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время визита в Украину вначале якобы бестактно отчитала экипаж самолета, а затем якобы выбросила кусок хлеба, которым ее угостили по прилету в Украину".
Фото: facebook/butusov.yuriy
Попутно Бутусов упрекнул своих украинских коллег, которые рассказали о скандальных выходках гостьи и назвал сообщения "полной чушью".
"Во-первых, нет никаких подтверждений, никаких имен, никаких свидетелей относительно какого-то инцидента с женой премьер-министра в самолете", - указывает редактор.
Кроме того, он предположил, что "если Сара Нетаньяху и уронила какой-то кусочек хлеба, то явно случайно, никаких бросков она не производила, и вообще старалась вести себя благожелательно и согласно протоколу".
Украинский редактор уверен, что публикацией подобных инцидентов его коллеги создают информационный шум "с чужой подачи".
Бутусов искренне полагает, что визит Нетаньяху в Киев "очень болезненно воспринят в РФ".
"Москва прекрасно понимает, что укрепление связей Украины с Израилем будет направлен прямо или косвенно на противодействие российскому влиянию", - уверяет редактор и, резюмируя, призывает "не вестись на провокации".
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