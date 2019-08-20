Россия ведет информационную войну против Нетаньяху? На Украине сделали свой вывод из выходок жены премьера Израиля

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел в Киев на встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Но визит отличился сразу двумя выходками супруги гостя - Сары.

Сначала стало известно о том, что она устроила скандал в самолете якобы из-за того, что ее не поприветствовал пилот. Об этом рассказала политический эксперт Янина Соколовская в ходе российского ток-шоу "Время покажет" на Первом канале.

А после приземления супруга израильского премьера бросила на землю кусочек каравая, с которым чету встречали в аэропорту.

Редактор украинского издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов у себя в Facebook озвучил свою версию случившегося и сделал собственный вывод из произошедшего.

"Осторожно, Россия ведет информационную войну для дискредитации визита Биньямина Нетаньяху, - написал он на своей страничке в соцсети. - Русскоязычные СМИ Израиля распространили дискредитирующую информацию, что якобы жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время визита в Украину вначале якобы бестактно отчитала экипаж самолета, а затем якобы выбросила кусок хлеба, которым ее угостили по прилету в Украину".

Фото: facebook/butusov.yuriy

Попутно Бутусов упрекнул своих украинских коллег, которые рассказали о скандальных выходках гостьи и назвал сообщения "полной чушью".

"Во-первых, нет никаких подтверждений, никаких имен, никаких свидетелей относительно какого-то инцидента с женой премьер-министра в самолете", - указывает редактор.

Кроме того, он предположил, что "если Сара Нетаньяху и уронила какой-то кусочек хлеба, то явно случайно, никаких бросков она не производила, и вообще старалась вести себя благожелательно и согласно протоколу".

Украинский редактор уверен, что публикацией подобных инцидентов его коллеги создают информационный шум "с чужой подачи".

Бутусов искренне полагает, что визит Нетаньяху в Киев "очень болезненно воспринят в РФ".

"Москва прекрасно понимает, что укрепление связей Украины с Израилем будет направлен прямо или косвенно на противодействие российскому влиянию", - уверяет редактор и, резюмируя, призывает "не вестись на провокации".