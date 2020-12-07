Россия вакцинируется: Правила уколов от COVID-19 донесут до регионов - Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин начал совещания по вопросам вакцинации жителей страны от коронавируса. Ранее президент России Владимир Путин отдал поручение о начале массовой вакцинации от COVID-19. Первыми вакцину должны получить врачи и учителя.

Напомнив о поручении Владимира Путина, Мишустин добавил:

"К завтрашнему дню будут утверждены правила доставки препаратов в регионы".

В ходе этого же совещания мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение выходных прививки от коронавируса получили порядка 2 тысяч жителей столицы России.

"Мы проверили всю систему: работу складов, доставку, хранение вакцин, технологию прививки. В боевом режиме. Считаю, что система готова к более масштабной вакцинации", - пояснил глава города.

Какими будут правила вакцинации в регионах России, пока неясно.