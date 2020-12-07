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Россия вакцинируется: Правила уколов от COVID-19 донесут до регионов - Мишустин

07 декабря 2020, 18:00  •  88 • Политика
Михаил Мишустин сообщил, что отдал поручение о разработке правил доставки препарата - вакцины от коронавируса - в регионы России. Массовая вакцинация от COVID-19 в России начинается на этой неделе, как и распорядился ранее Владимир Путин.
Премьер-министр России Михаил Мишустин начал совещания по вопросам вакцинации жителей страны от коронавируса. Ранее президент России Владимир Путин отдал поручение о начале массовой вакцинации от COVID-19. Первыми вакцину должны получить врачи и учителя.
Напомнив о поручении Владимира Путина, Мишустин добавил:
"К завтрашнему дню будут утверждены правила доставки препаратов в регионы".
В ходе этого же совещания мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение выходных прививки от коронавируса получили порядка 2 тысяч жителей столицы России.
"Мы проверили всю систему: работу складов, доставку, хранение вакцин, технологию прививки. В боевом режиме. Считаю, что система готова к более масштабной вакцинации", - пояснил глава города.
Какими будут правила вакцинации в регионах России, пока неясно.

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